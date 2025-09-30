باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: این مسابقه، عملاً نخستین بازی خانگی ما در فصل جاری رقابت‌های آسیایی محسوب می‌شود و بازیکنان تمام تلاش خود را برای ارائه یک نمایش خوب و کسب نتیجه مطلوب به کار خواهند گرفت.

سرمربی استقلال افزود: ما انگیزه بالایی داریم تا فردا یک بازی جذاب و درخشان ارائه دهیم. هدف‌مان کسب پیروزی است تا آن را به هواداران، خانواده استقلال و پیشکسوتانی که از ابتدای فصل با حمایت خود همراه ما بوده‌اند، تقدیم کنیم.

وی در ادامه درباره المحرق گفت: المحرق بحرین تیمی قدرتمند با ترکیبی از بازیکنان باکیفیت است که تجربه ملی دارند. نباید تصور کنیم، چون از بحرین آمده‌اند، سطح‌شان پایین است. ما با دقت حریف را بررسی کرده‌ایم و از کیفیت فردی و جمعی آنها آگاه هستیم. تیمی دارند که توانایی بازی در بهترین لیگ‌ها و باشگاه‌ها را دارد. با توجه به شناختی که از تیم حریف به دست آورده‌ایم، با آمادگی کامل و تمرکز بالا وارد زمین خواهیم شد تا اولین پیروزی‌مان را در این فصل آسیایی جشن بگیریم.

سرمربی استقلال در خصوص وضعیت تیم و روند تمرینات گفت: از زمانی که کارم را در استقلال آغاز کرده‌ام، جو تیم بسیار مثبت و پرانرژی بوده است. بازیکنان با انگیزه و تمرکز بالا در تمرینات حاضر می‌شوند و رقابت سالمی بین آنها جریان دارد. این موضوع باعث خوشحالی من است و از کیفیت تمرینات تیم رضایت کامل دارم.

او با بیان اینکه هدف تیم، کسب پیروزی است، افزود: ما برای پیروز شدن وارد زمین می‌شویم و اگر موفق به کسب نتیجه مطلوب شویم، قطعاً حس رضایت و خوشحالی خواهیم داشت. بازیکنان ما شاید حرکات خارق‌العاده‌ای انجام ندهند، اما با تمام توان و تعهد برای استقلال تلاش می‌کنند تا بهترین نتیجه را به دست بیاورند.

ساپینتو تأکید کرد: از نظر آماری، ما در خلق موقعیت‌ها عملکرد خوبی داریم و در حفظ توپ نیز توانمند هستیم. استقلال همواره تیمی جنگنده بوده و هیچگاه از تلاش دست نکشیده است. با این روحیه و ذهنیت مثبت، امیدوارم اتفاقات خوب و موفقیت‌های بزرگی در انتظار ما باشد.

ریکاردو ساپینتو درباره شکست سنگین تیمش مقابل الوصل امارات گفت: آن روز برای ما یکی از بدترین روز‌های فوتبالی بود و مسئولیت این نتیجه را شخصاً بر عهده گرفتم. تا زمانی که بازی ۴ بر یک دنبال می‌شد، جریان مسابقه را کنترل کرده بودیم، اما در برابر تیم‌های قدرتمند باید با تمرکز بیشتری عمل کنیم. توجه به جزئیات، چه در فاز دفاعی و چه در بخش هجومی، اهمیت زیادی دارد و متأسفانه در آن دیدار دچار لغزش شدیم.

او ادامه داد: اشتباهات فردی در خط دفاعی ضربه بزرگی به ما زد و بهای آن را پرداختیم. با این حال موقعیت‌های خوبی خلق کردیم که باید به گل تبدیل می‌شد. ما به صورت مرحله به مرحله جلو می‌رویم و اکنون تمرکزمان روی بازی پیش روست؛ مسابقه‌ای که برای ما سه امتیاز حیاتی دارد.

سرمربی استقلال در خصوص فضای تیم نیز توضیح داد: برخلاف شایعات، هیچ‌گونه جریمه یا تنبیهی برای بازیکنان در نظر گرفته نشده و من با هیچ‌کدام از شاگردانم مشکل شخصی ندارم. جو بسیار مثبت و صمیمانه‌ای در تیم برقرار است و به تمام بازیکنانم ایمان کامل دارم. استقلال بازیکنان متعددی با کیفیت بالا در اختیار دارد و تنها چیزی که تاکنون مانع ما شده، بدشانسی بوده است. مطمئن باشید با همین اتحاد و همدلی، در ادامه راه به نتایج دلخواه خواهیم رسید.

ریکاردو ساپینتو در خصوص انتظارات از بازیکنان خارجی تیمش گفت: هواداران حق دارند نگران عملکرد بازیکنان خارجی باشند، چون توقعاتشان منطقی است. با این حال نباید فراموش کنیم که تنها حدود یک ماه و نیم است با این بازیکنان کار می‌کنیم و رسیدن به هماهنگی کامل در چنین مدت کوتاهی کار آسانی نیست. من همیشه به دنبال فوتبالی هجومی و پر فشار هستم و در عین حال احترام زیادی برای حریفان قائلم. برای پیاده‌سازی این سبک باید موقعیت‌های بیشتری خلق کنیم و روی جزئیاتی که گاهی با بدشانسی از دست رفته، دقت بیشتری داشته باشیم. آمار هم نشان می‌دهد که در مسیر درستی هستیم، فقط کمی زمان نیاز داریم.

او درباره شرایط بدنی برخی از بازیکنان خارجی تیم توضیح داد: چند نفر از آنها عملاً یک سال بدون تمرین جدی بودند و تنها به‌صورت انفرادی کار کرده‌اند. طبیعی است که بازگشت به آمادگی کامل برایشان زمان‌بر باشد. من نگرانی هواداران را درک می‌کنم، اما مطمئن باشید این بازیکنان با گذشت زمان به سطح مورد انتظار خواهند رسید. نکته مهم برای ما این است که چگونه فصل را به پایان برسانیم، نه اینکه شروع کار چگونه بوده است.

سرمربی استقلال در پایان درباره وضعیت مصدومان تیم گفت: از بین نفرات فقط عارف غلامی هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصدی نرسیده است و سایر بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند.