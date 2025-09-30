باشگاه خبرنگاران جوان - عنایت اله میرزایی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت:۱۵۶ هزار و ۹۵۲ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در حوزه حمایتی می‌باشند که از این تعداد ۳۶ هزار و ۹۷۵ بعد از بررسی‌های لازم دارای شرایط چهارگانه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با ذکر این نکته که برای ۱۰ هزار و ۲۰۳ متقاضی پروژه تعریف شده است تصریح کرد:تسهیلات ۴ هزار و ۷۳۶ نفر از این تعداد برقرار شده است. در حال حاضر پیگیری‌های جدی برای برقراری تسهیلات واحد‌های باقیمانده در هم در سطح استان و در هم سطح وزارتخانه در حال انجام است. خوشبختانه رویکرد بانک‌های عامل مثبت است و امیدوار هستیم هر چه زودتر با رفع موانع تسهیلات بانکی برقرار گردند.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی لرستان گفت: عملیات اجرایی این تعداد واحد که در حال ساخت هستند به دو شکل، انبوه ساز و گروه ساخت یعنی واگذاری به خود افراد انجام می‌شود که تمرکز بر روی واحد‌های انبوه سازی است.

صدور پروانه ساخت برای ۸ هزار و ۲۳۵ واحد

عنایت اله میرزایی عنوان کرد:از ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحدی که تعریف پروژه صورت گرفته برای ۸ هزار و ۲۳۵ واحد پروانه ساختمانی اخذ شده است. با قول مساعد شهرداران محترم مشکلات مربوط به صدور پروانه ساختمانی سایر واحد‌های باقیمانده برطرف خواهد شد.

میرزایی یادآور شد:در این جلسه مقرر شد کمیته‌های مختلف به صورت تخصصی تشکیل شوند تا موانع و چالش‌های تأمین زمین در شهرستان‌ها و دیگر مشکلات پروژه‌ها را بررسی و برای مرتفع ساختن به دبیر شورای مسکن استان اعلام نمایند.

منبع:اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان لرستان