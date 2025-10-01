باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال در هفته دوم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس پذیرای تیم فوتبال المحرق بحرین است.

آبی پوشان ایران در هفته اول لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا شروع خوبی نداشتند و با باخت ۷ بر یک برابر تیم الوصل امارات سنگین‌ترین شکست خود را در بازی‌های آسیایی متحمل شدند. آنها به دنبال جبران این باخت سنگین در لیگ داخلی بودند، اما برابر تیم ته جدولی شمس آذر هم به تساوی دست یافتند و نوار ناکامی هایشان را نتوانستند قطع کنند.

شاگردان ساپینتو نیاز مبرمی به ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم المحرق بحرین را دارند تا شکست سنگین هفته اول لیگ قهرمانان آسیا را به فراموشی بسپارند و علاوه بر این، از وضعیت بحرانی هم خارج شوند و به جدول مسابقات آسیایی برگردند.

ساپینتو که در لیگ داخلی از حضور روی نیمکت تیم استقلال محروم است، اما در بازی امشب برای دومین بار می‌تواند در لب خط تیمش را هدایت کند و به بازیکنانش روحیه بدهد.

ساپینتو و بازیکنان استقلال تحت فشار هواداران قرار دارند و آنها در بازی امشب این فرصت را دارند تا با برتری برابر تیم المحرق بحرین از فشار طرفداران خود خارج شوند، اما مساوی یا باخت در این بازی کارشان را در ادامه بازی‌ها سخت‌تر خواهد کرد.

در آن طرف، تیم فوتبال المحرق بحرین در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا توانست با نتیجه ۴ بر صفر برابر تیم الوحدات اردن به برتری ۴ بر صفر دست یابد و با ۳ امتیاز بعد از الوصل در رتبه دوم گروه A این رقابت‌ها قرار بگیرد.

تیم المحرق در لیگ بحرین هم نتایج خوبی تاکنون گرفته و با ۲ پیروزی و یک تساوی در سه هفته اول لیگ داخلی و با ۷ امتیاز صدرنشین است. این تیم بحرینی با روحیه بالا به تهران آمده است و قصد دارد با امتیاز به کشورش برگردد، اما کار سختی جلوی هواداران پرشور استقلال دارد.

آرتور رزنده، سیموئز، سوفیان محروق، محمد الحردان، فاکندو توبارس و برونو آرائوخو از بازیکنان مطرح تیم المحرق هستند. مدافعان استقلال باید مراقب باشند که اشتباهات بازی هفته گذشته برابر تیم الوصل را در دیدار امشب تکرار نکنند چرا که ممکن است دوباره تنبیه شوند و ضربه مهلکی از مهاجمان زهردار حریف خود بخورند.

«فرناندو مانوئل» ملقب به ناندینیو سرمربی ۵۲ ساله پرتغالی هدایت المحرق را بر عهده دارد. ناندینیو پس از تجربیات چند ساله‌اش در لیگ پرتغال و البته تیم آلمریای اسپانیا به تیم المحرق بحرین پیوست.

بازگشت رامین رضاییان بعد از سپری کردن ۲ جلسه محرومیتش و آماده شدن رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی می‌تواند خبر خوبی برای ساپینتو باشد تا از این ۲ بازیکن در بازی امشب استفاده کند.

نکته جالب توجه این است که استقلال در تاریخ خود با تیم‌های بحرینی در آسیا مسابقه نداده و امشب اولین تقابل استقلال با یک تیم بحرینی در یک تورنمنت رسمی AFC خواهد بود.

المحرق پیش از این تنها یک بار با یک تیم ایرانی مواجه شده و آن هم فینال خاطره انگیز جام در جام آسیا سال ۱۹۹۱ مقابل پرسپولیس است. فینالی که در آن بازی رفت صفر - صفر مساوی شد و در بازی برگشت پرسپولیس با کاشته دیدنی محمدحسن انصاری فرد در تهران یک بر صفر پیروز و قهرمان شد.

به هر حال باید دید ساپینتو می‌تواند در جدال تمام پرتغالی به برتری برسد یا نه!