باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در مراسم روز جهانی سالمند با گرامیداشت این مناسبت و تقدیر از حضور میهمانان، کارشناسان و اساتید حوزه سالمندی و حقوق سالمندان، گفت: این نشست در ادامه برنامههایی است که از روز گذشته و با برگزاری "پاتوق حال خوب سالمندان" در شهرداری منطقه شش آغاز شد. در آن مراسم، طرح "تقدیم گل رز به سالمندان توسط نسل جدید" به اجرا درآمد و امروز دومین برنامه از این سلسله اقدامات است.
وی افزود: طرح "سلام، پاتوق سالمندی کشور" نیز از ساعات بعدازظهر آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور حضور پرشور در این مراسم را نشانهای از توجه جمعی به جایگاه سالمندی در جامعه دانست و تصریح کرد:لازم میدانم از بیش از یک دهه همکاری ارزشمند با شورای ملی سالمندان ایران صمیمانه قدردانی کنم. این همکاریهای مستمر، زمینهساز طراحی و اجرای سیاستها، برنامهها و پروژههای متنوعی در حوزه سالمندی شده است؛ از جمله: تدوین سند ملی سالمندان، طراحی برنامه اقدام ملی، اجرای پیمایش ملی سالمندان، راهاندازی نظام تربیت مراقبین رسمی و توسعه طرح شهرهای دوستدار سالمند که تاکنون ۱۸ شهر کشور تحت عنوان "شهر بوستان سالمند" مشخص شدهاند.
حسینی با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساختهای شهری و فراهمسازی بسترهای قانونی و حمایتی برای گروههای آسیبپذیر سالمندان، افزود:همکاریهای بینالمللی باعث شده است تا تجربههای موفق جهانی به شکل عملی در ایران پیادهسازی شود و ظرفیت علمی و اجرایی کارشناسان داخلی تقویت گردد. این دستاوردها، بنیانی محکم برای آینده سالمندی کشور ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بیتردید، سالمندی جمعیت، یکی از چالشهای مهم پیشروی کشور است. ایران، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند همافزایی دستگاههای سیاستگذار و برنامهریزی مبتنی بر شواهد علمی است تا سالمندان کشور بتوانند با کرامت، سلامت و امنیت اجتماعی زندگی کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان با تأکید بر اهمیت این نشست، گفت:امیدوارم این نشست، فرصتی برای مرور دستاوردها، تبادل تجربیات، شناسایی چالشها و طراحی راهکارهای نوین در راستای حمایت از سالمندان باشد. با بهرهگیری از تجربیات مشترک بینالمللی و تلاشهای کارشناسان و نهادهای مرتبط، بتوانیم راهکارهایی پایدار و اثربخش برای آینده سالمندی ایران ارائه دهیم. بار دیگر از حضور میهمانان ارجمند داخلی و بینالمللی سپاسگزاری میکنم و امیدوارم این نشست، فصل جدیدی در ارتقای جایگاه و منزلت سالمندان و توسعه سیاستهای مؤثر در این حوزه باشد.