باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی امیری با بیان اینکه این تصمیم با نگاه ویژه رییس جمهور برای وزارتخانه‌ها اتخاذ شده است، افزود: امیدواریم این امر در حل مشکلات مردم بسیار کارگشا باشد.

وی اضافه کرد: با تحقق‌ کامل‌ این امر استانداران اختیار خواهند داشت که موارد لازم در حوزه‌های مختلف تفویض شده را در استان حل کرده و مشکلات مردم را رفع کنند.

وزیر میراث فرهنگی در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌غربی اشاره کرد و ادامه داد: این استان از نظر امنیت در سطح بالایی قرار دارد و ترکیب قومیتی و دینی متنوع، آن را به یک ایران کوچک تبدیل کرده است.

وی تأکید کرد: توسعه گردشگری در سه محور اصلی جذابیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و زیارت، وجود و ارتقای امنیت در کنار توسعه زیرساخت‌ها محقق می‌شود که آذربایجان‌غربی در خصوص دو بخش نخست یعنی ظرفیت‌ها و امنیت وضعیت بسیار مطلوبی دارد.

صالحی امیری اظهار کرد: در حوزه زیرساخت نیز در استان، فعالیت‌های خوبی آغاز شده و در حال انجام است که باید بیش از پیش در این‌باره کار شود.

وی گفت: استاندار آذربایجان‌غربی با تجربه و ارتباطات خود، عملکرد مثبتی در توسعه زیرساخت‌ها داشته و در کنار توجه به توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه گردشگری، مشکلات مهمی مانند مسائل کامیون‌داران را نیز به خوبی مدیریت کرده است.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های استاندار آذربایجان‌غربی درباره توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این استان، از تمهیدات این وزارتخانه در این خصوص نیز خبر داد و افزود: اگر کسی ۵۰ درصد سرمایه لازم را در حوزه زیرساخت‌های گردشگری فراهم کند، ۵۰ درصد باقی‌مانده توسط دولت تأمین خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۳۴ همت تسهیلات برای توسعه زیرساختی گردشگری کشور تدارک دیده شده و همچنین بیش از ۲ هزار پروژه در دست انجام است.

صالحی امیر همچنین با بیان اهمیت معرفی ایران امن به جهان، اعلام کرد: تعداد گردشگران کشورمان در سال ۱۴۰۲ افزون بر ۶.۲ میلیون نفر بود که در سال گذشته به هفت میلیون نفر رسید و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این رقم در سال‌های آینده می‌تواند افزایش یابد.

وی تاکید کرد: البته تحولات منطقه و تهاجم رژیم صهیونی به این بخش تاثیر گذاشته است.

وزیر میراث فرهنگی درباره خوی نیز گفت: مناطقی مانند خوی به ده‌ها هتل نیاز دارند که با تحقق این امر، می‌توان این منطقه را در برنامه تورها و آژانس‌ها قرار داد.

منبع: ایرنا