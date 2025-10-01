باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- اقبال خانی، در سالن اجتماعات شهید سلیمانی شهرستان مریوان، به میزبانی مدرسه استثنایی باغچه بان و با حضور مدیر کل آموزش وپرورش وجمعی دیگر از مسؤولان برگزار شد، اظهارکرد: بیش از ۲۰۰ دانش آموز دارای آسیب شنوایی در مدارس با نیاز‌های ویژه و تحت آموزش تلفیقی - فراگیر در مدارس عادی استان مشغول به تحصیل می‌باشند.

خانی گفت: این دانش آموزان در مدارس استثنایی ۱۲ شهرستان ومناطق از جمله سنندج (ناحیه ۱ و ۲)، مریوان، سقز، کامیاران، دهگلان، قروه، بانه، دیواندره، بیجار، موچش وسروآباد از آموزش وپرورش استثنایی استان خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی دریافت می‌کنند.

وی عنوان کرد: امسال روزجهانی ناشنوایان به شعار " بدون زبان اشاره، حقوق بشر معنایی ندارد، زبان اشاره ما را متحد می‌کند " مزین شده است تا پیام برابری، مشارکت اجتماعی، برابر سازی فرصت‌های شغلی و اجتماعی برای افراد ناشنوا و کم شنوا بیش از پیش ترویج دهد.

۶۸۴ نوآموز به مرحله تخصصی شنوایی در برنامه سنجش ارجاع شدند

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان اضافه کرد: از تعداد ۲۵ هزار و ۶۰۷ نوآموز که در برنامه ملی سنجش سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳ شرکت کردند، ۶۸۴ نفر به مرحله تخصص شنوایی ارجاع شدند که از این تعداد ۳۰۵ نفر نیازمند سمعک، کاشت حلزون وسایر خدمات بودندو ۳۷۹ نفر نیز بدون مشکل تشخیص داده شدند.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با اشاره به آمار سه هزار و ۸۰۵ نفر نوآموزان شهرستان مریوان که در برنامه سنجش سلامت شرکت کردند، گفت: از این تعداد ۱۱۵ نفر ارجاع هوش، ۵۵ نفر ارجاع شنوایی، ۳۹ نفر ارجاع بینایی، ۱۷ نفر ارجاع جسمی حرکتی و ۱۱ نفر ارجاع اتیسم شدند.

وی اضافه کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی توانمند سازی، تربیت وتأمین مدرس زبان اشاره، هوشمند سازی مدرسه باغچه بان مریوان، بهره مندی دانش آموزان دارای آسیب شنوایی استان از خدمات رایگان کتابخانه مرکزی سنندج، معرفی دانش آموزان (کم بضاعت) به بهزیستی وجلب مشارکت خیرین جهت تأمین خدمات توان بخشی ویژه این دانش آموزان از دیگر اقدامات آموزش وپرورش استثنایی استان است.

محدودیت‌های ارتباطی پاشنه آشیل تعامل اجتماعی ناشوایان

خانی با بیان اینکه معلولیت مشکل فرد نیست بلکه اساسا مشکل جامعه است، افزود: افراد با آسیب شنوایی آثار ظاهری چندان مشخصی ندارند ومتاسفانه انزوای اجتماعی، چالش‌های روانشناختی وعملکردی وضعیت دشواری را پیش روی آنان قرار می‌دهد و احتمال ابتلا به اختلالات سلامت روان بیشتر را در این قشر افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه با تشخیص به موقع ومداخله بهنگام می‌توان عوارض کم شنوایی و ناشنوایی را به حداقل رساند، تصریح کرد: جامعه با پذیرش واقع بینانه محدودیت فرد ناشنوا باید در راه پرورش استعداد‌ها و توانایی‌های او یاری رسان باشد.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان گفت: نابینایی، ناشنوایی، معلولیت‌های جسمی و حرکتی، ناتوانی‌های ذهنی و بیماری‌های مختلف گاه از لحظه تولد و گاه در مسیر زندگی برای هر شخص اتفاق می‌افتد، اما بی اطلاعی از شرایط این افراد و نبود آگاهی از نحوه ارتباط با آنان، سبب بروز رفتار‌های بعضا خشونت آمیز و انزوای گروه قابل توجهی از جامعه می‌شود.

خانی با بیان اینکه جامعه نسبت به ناشنوایان ونوع معلولیتشان شناخت کمی دارد، تأکید کرد: کاهش یادگیری مهارت‌های اجتماعی، افت مهارت‌های شغلی و تحصیلی و کناره گیری از اجتماع را از جمله مسائل و مشکلات عمده‌ای عنوان کرد که فرد دارای آسیب شنوایی علاوه بر هزینه‌های بالای توانبخشی با آن مواجهه می‌شود.