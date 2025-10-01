سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از کشف و ضبط بیش از ۳۵ هزار لیتر نفتگاز قاچاق طی گشت‌های نظارتی واحد‌های حراست و بازرسی این شرکت از یک سوله درحاشیه شهر سنندج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  جلال حمه‌حسنی با اشاره به حفظ و صیانت از فرآورده‌های نفتی به عنوان سرمایه ملی افزود: این میزان فرآورده نفتگاز طی بازدید گشت بازرسی این شرکت از یک سوله در حاشیه شهر سنندج با هماهنگی مرجع قضایی از دو دستگاه نیسان سوخت بر خالی و یک دستگاه نفتکش فاقدکشنده که حاوی ۳۵ هزار و ۸۷۰ لیتر نفتگاز بود کشف و ضبط شد.

حمه حسنی افزود:فرآورده کشف شده پس از تنظیم صورت جلسه و اخذ دستور تخلیه به انبار نفت سنندج ارسال و پس از انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در مخازن انبار نفت سنندج تخلیه گردید

این مقام مسئول با تشکر و قدردانی از تعامل و همکاری سایر دستگاه‌های مترتب با این شرکت در زمینه مبارزه و پیشگیری از قاچاق سوخت، بر ادامه بازدید‌های مشترک با دستگاه‌های متولی و برخورد جدی با سودجویان و قاچاقچیان سوخت تأکید کرد.

