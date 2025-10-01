طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین تهران اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی را اعلام کرد که به شرح ذیل است:

بادمجان گلخانه‌ای کیلویی ۴۳ هزار تومان

بادمجان دلمه کیلویی ۱۹ هزار تومان

بادمجان قلمی کیلویی ۲۷ هزار تومان

بامیه کیلویی کیلویی ۵۸ هزار تومان

پیاز سفید و زرد کیلویی ۲۲ هزار تومان

پیاز قرمز کیلویی ۲۶ هزار تومان

انواع پیاز ریز کیلویی ۱۳ هزار تومان

چغندر برش کیلویی ۲۹ هزار تومان

خیار رسمی کیلویی ۴۵ هزار تومان

خیار سالادی کیلویی ۲۴ هزار تومان

خیار کوتاه بذر اصفهانی کیلویی ۵۵ هزار تومان

خیار گلخانه‌ای کیلویی ۵۸ هزار تومان

ذرت شیرین کیلویی ۳۹ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

سبزی پاک کرده کیلویی ۸۰ هزار و ۳۰۰ تومان

انواع سبزی جور کیلویی ۵۳ هزار تومان

سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی ۳۰۰ گرمی کیلویی ۷۱ هزار و۵۰۰ تومان

سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته ۲۰۰ گرمی ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان

سبزی دسته‌ای کوچک جور هر دسته ۵ هزار و ۵۰۰ تومان

سیب زمینی نو کیلویی ۳۳ هزار تومان

سیب زمینی ریز کیلویی ۱۳ هزار تومان

سیر خشک کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

سیر تازه بدون برگ کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

شلغم کیلویی ۲۹ هزار تومان

فلفل دلمه رنگی کیلویی ۴۹ هزار تومان

فلفل دلمه سبز کیلویی ۳۹ هزار تومان

فلفل کاپی و شمشیری کیلویی ۶۰ هزار تومان

فلفل ریز تند کبابی کیلویی ۴۰ هزار تومان

فلفل ریز شیرین کیلویی ۶۰ هزار تومان

کاهو پیچ کیلویی ۴۵ هزار تومان

کاهو رسمی پاک کرده کیلویی ۴۵ هزار تومان

کاهو فرانسوی هر بسته ۴۰ هزار تومان

کدو مسمایی کیلویی ۳۹ هزار تومان

کدو حلوایی کیلویی ۲۷ هزار تومان

کرفس کیلویی ۳۲ هزار تومان

کلم (کاهو چینی) کیلویی ۲۳ هزار تومان

کلم بروکلی کیلویی ۴۲ هزار تومان

کلم سفید کیلویی ۲۵ هزار تومان

کلم قرمز کیلویی ۳۷هزار تومان

کلم قمری کیلویی ۲۰ هزار تومان

گل کلم کیلویی ۳۹ هزار تومان

گوجه فرنگی گلخانه‌ای کیلویی ۳۰ هزار تومان

گوجه فرنگی کیلویی ۲۵ هزار تومان

گوجه فرنگی گیلاسی بسته ۳۰۰ گرمی ۳۹ هزار تومان

گوجه فرنگی گیلاسی ریز فله کیلویی ۴۵ هزار تومان

لوبیا سبز قیطونی کیلویی ۸۰ هزار تومان

انواع لیمو ترش کیلویی ۹۹ هزار تومان

لیمو ترش مینابی کیلویی ۱۱۹هزار تومان

نارنج کیلویی ۳۰ هزار تومان

هویج فرنگی و ایرانی کیلویی ۲۷ هزار تومان

برچسب ها: میادین میوه و تره بار ، شهرداری تهران
