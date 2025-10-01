امروز خبری در رسانه های کشور مبنی بر ممنوعیت همراه داشتن موبایل در ورزشگاه ها منتشر شد و متولی و واضع قانون را سازمان لیگ معرفی کردند اما اصل ماجرا فراتر از موضوع پوشیده ماندن نقصان های ورزشگاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناشران این خبر برخی از رسانه هایی هستند که در مورد حق پخش و حق تصویربرداری با سازمان لیگ به مشکل خورده اند.

سازمان لیگ معتقد است برخی رسانه ها و پلتفورم ها در قالب فضای مجازی به صورت رایگان از بازی ها گزارش و مصاحبه تهیه می کنند و از این راه در آمد زایی می کنند و این اتفاق سودی برای باشگاه ها و فوتبال ندارد و رسانه ها طبق قانون باید برای تهیه گزارش قرارداد منعقد کنند و پس از آن مجوز تصویر برداری بگیرند.

اما اینکه ورود موبایل به ورزشگاه ممنوع است یک شبه برداشت از موضوعی است که سازمان لیگ بر آن تاکید دارد یعنی این رسانه ها وقتی با ممنوعیت در کنار زمین مواجه می شوند از روی سکو ها اقدام به تهیه فیلم می کنند و سازمان لیگ در مورد خبرنگاران این موضوع را مطرح کرده است و ارتباطی به تماشاگران ندارد.

طبق قانون در همه جای دنیا تهیه گزارش و فیلم از رقابت های ورزشی ساز و کار خودش را دارد و باید طبق قانون به آن عمل شود و شاید در سال های گذشته نیز فقط صدا و سیما از این قاعده مستثنی بود ک آنهم به لطق قوانین مصوب در مجلس در حال سر و سامان گرفتن است لذا شایعه ممنوعیت موبایل از اینجا مطرح شد که این موضوع ارتباطی به تمائشاگران ندارد.