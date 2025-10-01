پلیس اطلاعات، پایتخت از دستگیری اراذل و اوباشی به اتهام قدرت نمایی درگیری و استفاده از سلاح سرد در شرق تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش شهروندان ساکن محدوده شرق تهران ضمن تماس با مرکز فوریت آهای پلیسی ۱۱۰ از فعالیت‌های مجرمانه یک شرور شکایت کرده و تیمی از ماموران پایگاه چهارم پلیس برای دستگیری متهم به محله نارمک اعزام شدند.

در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که این شرور با سلاح سرد در محله مذکور اقدام به عربده کشی و تهدید شهروندان کرده و یکی از شهروندان را که به وی اعتراض کرده بود با سلاح سرد مجروح کرده و از محل متواری شده است.

با رصد تحرکات این فرد مخفیگاه و محل‌های تردد وی مشخص و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

متهم به پلیس اطلاعات تهران بزرگ منتقل شده و در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شد.

منبع: خبرگزاری پلیس