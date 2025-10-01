باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از چالش‌های اصلی ساپینتو در آغاز فصل، ناتوانی در رسیدن به ترکیب ثابت بوده است. سرمربی پرتغالی استقلال در هر بازی دست به تغییرات گسترده زده و همین مسئله، تیم را با بی‌ثباتی تاکتیکی روبه‌رو کرده است. با این حال یک نکته روشن در دل این تغییرات دیده می‌شود؛ ثبات در خط میانی.

دیدیه اندونگ، تنها بازیکن استقلال است که در تمام مسابقات این فصل حضور داشته و رکورد صد درصدی دقایق بازی را به نام خود ثبت کرده است. در کنار او، منیر الحدادی در دو دیدار اخیر نقش بازی‌ساز اصلی را ایفا کرده و حضورش به قلب تپنده استقلال در میانه میدان تبدیل شده است. مهران احمدی نیز با نمایش‌های درخشان خود نه‌تنها زوج مناسبی برای الحدادی و اندونگ بوده، بلکه توانسته نظر مثبت کادر فنی تیم ملی را جلب کند و به اردو دعوت شود.

ترکیب اندونگ، الحدادی و احمدی حالا به ستون فقرات استقلال در خط میانی تبدیل شده و به نظر می‌رسد ساپینتو در دیدار حساس برابر المحرق نیز بار دیگر به این سه بازیکن اعتماد کند. البته گزینه‌هایی همچون روزبه چشمی هم وجود دارند، اما رضایت کادر فنی از عملکرد این مثلث باعث شده احتمال تغییر در این بخش بسیار کم باشد.

دیدار با المحرق برای استقلال تنها یک مسابقه آسیایی نیست؛ این بازی می‌تواند نقطه عطفی برای بازگشت تیم به مسیر پیروزی و بازسازی روحیه بازیکنان و هواداران باشد. اگر مثلث هماهنگ خط هافبک بتواند نمایش قدرتمند خود را تکرار کند، استقلال شانس زیادی برای عبور از بحران نتایج و بازگشت به مسیر موفقیت خواهد داشت.