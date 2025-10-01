باشگاه خبرنگاران جوان- پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اهمیت حملونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی شورای شهر تهران، تمرکز بودجه و اقدامات بر موضوع حملونقل و کاهش آلودگی بوده است. امسال حدود ۵۰ درصد از بودجه ۲۳۱ همتی شهر تهران به حملونقل اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اتوبوسهای برقی توضیح داد: تاکنون حدود ۴۰۰ دستگاه از مجموع ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد خطوط شده و به تدریج بقیه هم اضافه خواهد شد. به همراه اتوبوسهای خرید داخل، میتوان روی حدود ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس فعال برنامهریزی کرد.
سروری درباره توسعه مترو گفت: اقدامات انجام شده در مترو بسیار مؤثر است. با ورود واگنهای خارجی در بهمن ماه و واگنهای داخلی از هفته آینده، ظرفیت مترو دو برابر خواهد شد. این افزایش ظرفیت، انتقال سریعتر مسافر و کاهش آلودگی هوا را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: هدف ما ایجاد حملونقل ترکیبی است تا مردم به جای خودروهای شخصی از اتوبوس و مترو استفاده کنند. نزدیکترین ایستگاهها، زمان مناسب سفر و هزینه کمتر میتواند مردم را قانع کند و تأثیر مثبتی بر آلودگی هوا داشته باشد.
سروری درباره تاکسیهای برقی هم توضیح داد: فرایند اداری پیچیده بود، اما خوشبختانه اکنون روند شمارهگذاری و واگذاری تاکسیهای برقی به خوبی انجام شده و انتظار داریم تعداد قابل توجهی از آنها به زودی وارد خطوط شوند.
وی در مقایسه با دورههای گذشته تأکید کرد: ظرفیت اتوبوسهای فعال در خطوط از ۸۸۰ دستگاه در دوره قبل به ۱۸۰۰ دستگاه افزایش یافته و مردم کاهش زمان انتقال مسافر را به خوبی احساس میکنند.
سروری در پایان گفت: همه موانع پیچیده اداری و مالی برطرف شده و مسیر هموار است تا بقیه اقداماتی که قرارداد بسته شده، در تهران عملیاتی شود و شاهد تحول بنیادین در حملونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا باشیم.