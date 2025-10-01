باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، تیم فوتبال استقلال ایران چهارشنبه شب (۹ مهر) در ورزشگاه شهدای شهر قدس از تیم المحرق بحرین پذیرایی میکند. دیداری که هم برای نماینده ایران و هم برای حریف بحرینی از اهمیت بالایی برخوردار است.
حضور المحرق در تهران یادآور خاطرهای تاریخی است. این تیم آخرین بار در سال ۱۹۹۱ و در فینال جام برندگان جام آسیا مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به میدان رفت و با یک گل شکست خورد. حالا پس از گذشت بیش از ۳۰ سال، بار دیگر نماینده فوتبال بحرین برابر یکی از پرطرفدارترین تیمهای ایران قرار میگیرد.
شاگردان ریکاردو ساپینتو امیدوارند با حمایت هوادارانشان، سه امتیاز خانگی را به دست آورند و موقعیت خود در جدول گروهی را مستحکمتر کنند. استقلالیها که به دنبال بازگشت به روزهای اوج هستند، این دیدار را فرصتی مهم برای افزایش اعتمادبهنفس و روحیه تیمی میدانند.
در سوی دیگر میدان، المحرق با تجربه سالها حضور در رقابتهای باشگاهی آسیا به تهران آمده تا با نمایشی قدرتمند برابر استقلال، امید خود برای صعود را زنده نگه دارد. نماینده بحرین که یک پیروزی ارزشمند در کارنامه مرحله گروهی دارد، به دنبال دومین برد متوالی خود خواهد بود.
این رویارویی فراتر از یک مسابقه معمولی است؛ دیداری که میتواند یادآور خاطرات قدیمی فوتبال باشگاهی آسیا باشد. بار دیگر تیمی از بحرین مقابل یکی از قطبهای فوتبال ایران صفآرایی میکند و نگاهها را به ورزشگاه شهدای شهر قدس معطوف خواهد کرد.