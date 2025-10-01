درخواست خرید محصولات ایران خودرو تا ساعت ۲۴ روز یک‌شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- با توجه به استقبال گسترده متقاضیان، مهلت پایانی ثبت درخواست خرید محصولات این شرکت از ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ روز یک‌شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.

مهلت هشتمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو تمدید شد

همچنین آخرین مهلت ثبت اطلاعات متقاضیان طرح خودروهای فرسوده در سایت www.nnhk.ir از ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده است.

مراسم اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط با حضور مراجع نظارتی پس از پایان زمان ثبت درخواست‌ها برگزار خواهد شد و زمان دقیق آن متعاقبا از طریق وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو به اعلام خواهد شد.

نتایج این اولویت‌بندی نیز در سامانه ثبت درخواست خرید خودرو به نشانی www.ikcosales.ir در بخش سفارشات قابل مشاهده خواهد بود.

گفتنی است  سایر ضوابط ثبت‌نام، شامل جدول روش‌های فروش و شرایط عمومی و اختصاصی هشتمین دوره ثبت درخواست خرید، به قوت خود باقی است.

در این دوره، محصولات پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس عرضه می‌شوند و هر متقاضی تنها مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است.

خودرو ، خرید خودرو
