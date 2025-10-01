باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنان برای گفت‌و‌گو با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، «بدون پیش‌شرط» آماده است.

این مقام به خبرگزاری کره جنوبی «یونهاپ» گفت: «ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود سه اجلاس تاریخی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برگزار کرد که به ثبات در شبه‌جزیره کره کمک کرد.»

او با اشاره به این موضوع، افزود: «سیاست آمریکا در قبال کره شمالی تغییر نکرده است. ترامپ همچنان برای گفت‌و‌گو با کیم جونگ اون بدون هیچ پیش‌شرطی آماده است.»

اوایل این ماه، کیم جونگ اون تمایل خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا ابراز کرده بود، مشروط بر اینکه واشنگتن از مطالبه خود مبنی بر خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی دست بردارد. با این حال، دولت ترامپ تعهد خود را برای پیگیری خلع سلاح هسته‌ای «کامل» کره شمالی تجدید کرد.

این اولین بار است که دولت ترامپ اعلام می‌کند برای از سرگیری گفت‌و‌گو بین ترامپ و کیم، «هیچ پیش‌شرطی» تعیین نمی‌کند.

ترامپ در جریان نشست کاخ سفید با لی جیه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، در ماه آگوست، ابراز امیدواری کرد که امسال با کیم ملاقات کند. این امر گمانه‌زنی‌ها را در مورد احتمال تلاش وی برای از سرگیری گفت‌و‌گو با کیم در طول سفرش به کره برای شرکت در اجلاس «اَپک» (APEC) که قرار است در تاریخ ۳۱ اکتبر تا ۱ نوامبر در شهر گئونگجو در جنوب شرقی این کشور برگزار شود، افزایش داده است.

منبع: آر تی