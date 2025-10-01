سخنگوی فدراسیون فوتبال ضمن تشریح دلایل صادر نشدن روادید ۹ نفر برای سفر به آمریکا، گفت: تکلیف صدور روادید برخی اعضای تیم ملی برای حضور در قرعه کشی جام جهانی تا دو هفته دیگر مشخص خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال که به عنوان افسر اجرایی بازی امروز استقلال تهران و المحرق بحرین در ورزشگاه حضور داشت، با اشاره به عدم صدور روادید برای هیئت ۹ نفره تیم ملی جهت حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: تکلیف این موضوع تا دو هفته دیگر مشخص می‌شود. آقای تاج در حال مکاتبه با اینفانتینو است تا این موضوع را پیگیری کند.

وی ادامه داد: روند صدور روادید مربوط به صدور روادید برای حضور در مراسم قرعه کشی و ورکشاپ‌های فیفا همنچنان ادامه دارد. احتمالا ممکن است تا دو هفته دیگر تغییراتی در بحث اولیه‌ای که اعلام شده به وجود بیاورد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: این فرایند حداکثر تا پایان آبان ماه قطعی می‌شود. چون دو رویداد خیلی مهم در راه است. ابتدا قرعه کشی و سپس کارگاه‌های آموزشی است که در اسفندماه با حضور سرمربی تیم ملی، مدیر تیم، مدیر رسانه و امور بین الملل و تشریفات صورت می‌گیرد.

علوی در پاسخ به این پرسش که آیا روادید به خاطر نقش مدارک صادر نشده است گفت: نه! مدارک در حال ارسال است و پروسه ارسال جریان دارد و تا شنبه، تمام مدارک ارسال می‌شود.

وی در مورد این که رئیس فیفا تضمین داده بود ایرانی‌ها مشکلی برای حضور در جام جهانی ندارند گفت: همه ما حضور او در رختکن تیم ملی را دیدیم. این پروسه اولیه است. همین امروز با فدراسیون‌های دیگری هم که به جام جهانی صعود کردند از طریق روابط بین الملل ارتباط گرفته شد، همین اتفاق برای آنها هنوز رقم خورده است و این پروسه اولیه است. تا زمانیکه جواب نهایی تا دو هفته آینده نیاید نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد.

امیرمهدی علوی با بیان این که رئیس فدراسیون تاکید دارد کادر فنی و اجرایی در تیم ملی حضور خواهند یافت خاطرنشان کرد: با توجه به رد و بدل ایمیل‌ها و حضور آقای اینفانتینو در رختکن و حضور تیم ملی ایران در جام جهانی به سلامتی طی شود.

او درباره عدم حضور در بین نفرات منتخب جهت سفر به آمریکا به عنوان مدیر روابط عمومی تاکید کرد: سعی کردیم در موارد مشابه در خدمت همکاران رسانه‌ای باشیم. در ادوار مختلف مدیر رسانه تیم ملی حضور داشته است و از این به بعد هم همین اتفاق می‌افتد.

علوی در خصوص عدم حضور تیم موهان بگان هند در اصفهان برای بازی با سپاهان تصریح کرد: نامه نگاری را از ابتدا انجام دادیم و مراتب اعتراض خود را اعلام کردیم. AFC به سرعت دستور داد و اعلام نظر کرد. اکنون می‌بینید المحرق بحرین حضور دارد. الوحده امارات به تبریز رفت. تیم‌های داوری و ورزش‌های دیگر در رفت و آمد هستند و این موضوع جریان دارد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون درباره ورود کمیته اخلاق به موضوع مافیای چمن تصریح کرد: پرونده‌ای در کمیته اخلاق، مفتوح است و دعوت‌هایی از افراد انجام شده است و به استحضار عموم می‌رسد. نمی‌شود یک ورزشگاه خوب باشد و سال آینده دچار مشکل شود. حتما باید پاسخگو تک تک اتفاقات درباره استانداردسازی ورزشگاه‌ها باشند.

علوی درباره ورود دستگاه‌های جدید VAR تصریح کرد: سه دستگاه مستقر در کمپ تیم ملی است تا هفته آینده در اختیار رقابت‌های باشگاهی قرار بگیرد.

او درباره صحبت‌های مهدی تاج در خصوص تقویت کادر فنی تیم ملی گفت: همکاران آقای قلعه نویی نقطه نظراتی داشتند و جلساتی برگزار شده و قرار شده است فهرست کادر فنی، اوایل هفته به دست فدراسیون برسد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: ما در گذشته داشتیم که کسی دعوت می‌شد و نمی‌امد، اما الان همه انگیزه بازیکنان، این است که در لیست تیم ملی باشند.

منبع: مهر