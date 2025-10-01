رئیس بنیاد نخبگان فارس، ضمن تبریک این روز به جامعه علمی کشور، نخبگی را فراتر از استعداد دانست و آن را در تعهد اجتماعی و حل مسائل ملی معنا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حبیب شریف به مناسبت ۱۰ مهر روز ملی نخبگان، ضمن تبریک این روز به اساتید گران‌قدر، نخبگان عزیز و دانش‌پژوهان فرهیخته، به تشریح بخشی از دستاورد‌ها و برنامه‌های بنیاد پرداخت و با تأکید بر جایگاه نخبگان در مسیر توسعه کشور گفت: این روز، فرصتی برای بزرگداشت اندیشه‌های بلند و اراده‌های استوار است؛ روزی که هم یادآور افتخارات گذشته است و هم چشم‌انداز روشنی از آینده را فراروی کشور قرار می‌دهد.

به گفته او، نخبگی تنها به استعداد محدود نمی‌شود، بلکه با مسئولیت‌پذیری، تعهد اجتماعی و تلاش برای حل مسائل پیچیده معنا پیدا می‌کند.

رئیس بنیاد نخبگان فارس، نخبگان را چراغ‌های روشن مسیر توسعه دانست و تأکید کرد که آنان با علم، اخلاق و خلاقیت می‌توانند مرز‌های محدودیت را پشت سر گذاشته و مسیر‌های تازه‌ای برای پیشرفت کشور بگشایند.

او با اشاره به وضعیت استان فارس یادآور شد که در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر نخبگان در حوزه‌های علمی، فرهنگی، فناوری و کارآفرینی بوده‌ایم.

شریف در ادامه بر ضرورت افزایش هم‌افزایی نخبگان و جامعه تأکید کرد و توضیح داد که لازم است نخبگان علاوه بر فعالیت‌های علمی، در فرآیند‌های تصمیم‌سازی کلان کشور نیز نقش‌آفرین باشند.

او همچنین جلوگیری از مهاجرت نخبگان را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و خاطرنشان کرد که این هدف تنها از طریق ایجاد انگیزه، تأمین امنیت شغلی و احترام به جایگاه علمی امکان‌پذیر است، نه با ایجاد محدودیت.

شریف به منظور آشنایی بیشتر جامعه با طرح‌ها و برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان به معرفی بخشی از آن‌ها پرداخت. از جمله طرح شهید وزوایی که بستری برای تقویت فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان مستعد برتر فراهم می‌کند؛ طرح شهید احمدی‌روشن که با ایجاد هسته‌های مسئله‌محور و حضور استادان و نخبگان جوان، به ارائه راهکار‌های عملی برای چالش‌های ملی می‌پردازد؛ طرح پسادکتری شهید چمران که حمایت از نخبگان دوره پسادکتری و فراهم‌سازی فرصت برای پژوهش‌های مسئله‌محور را دنبال می‌کند.

جایزه ملی علامه طباطبایی نیز همه‌ساله به نخبگان برتر در رشته‌های مختلف اعطا می‌شود. همچنین طرح جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، طرح «جهت» برای حمایت از دانش‌آموختگان برتر دوره دکتری جهت جذب اعضای هیات علمی، طرح مسکن نخبگان برای تأمین مسکن و ایجاد محیط پایدار، طرح صیاد شیرازی به‌عنوان پروژه جایگزین خدمت نظام وظیفه متناسب با تخصص استعداد‌های برتر، طرح هیئت‌های اندیشه‌ورز برای شبکه‌سازی و حل مسائل کشور، طرح همیار صنعت به‌منظور تقویت ارتباط صنعت با نخبگان دانشگاهی، طرح پژوهشیار برای حمایت از پژوهش اصیل دانشجویان دکتری تمام‌وقت و طرح مرحوم کاظمی اشتیانی به‌منظور حمایت از اساتید جوان با گرنت بدو استخدام.

شریف در ادامه افزود: بنیاد نخبگان فارس در حوزه نخبه‌پروری نیز ابتکاراتی را دنبال کرده است که از جمله آنها می‌توان به اجرای برنامه مدارس فصلی خلاقیت و ایده‌پردازی برای پرورش مهارت‌های نرم و توانایی ایده‌پردازی در دانش‌آموزان، دوره‌های تربیت مربی خلاقیت و نوآوری ویژه معلمان با هدف آماده سازی ایشان برای پرورش مهارت‌های نرم در دانش آموزان، دیدار با نخبگان علمی و هنری در منزل ایشان به‌منظور تکریم تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان، الگوسازی از زندگی نخبگان با برگزاری برنامه‌های شرح عاشقی، استفاده از ظرفیت خیران با مشارکت فعال مجمع خیران نخبه‌پرور فارس در حمایت از نخبگان، همکاری با سازمان‌های استان برای فراهم‌سازی بستر اثرگذاری نخبگان در مسائل کلان و همچنین برگزاری آیین‌های فرهنگی و ملی همچون روز بزرگداشت مولوی با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان اشاره کرد.

شریف از همه نهاد‌های علمی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و خانواده‌های گرامی که در تربیت و حمایت از نخبگان نقش داشته‌اند، صمیمانه سپاس‌گزاری کرد و ابراز امیدواری کرد: امید دارم با همدلی و همکاری، بتوانیم آینده‌ای بر پایه هم‌افزایی، حمایت پایدار و اثرگذاری اجتماعی نخبگان استوار و بس روشن‌تر برای ایران عزیزمان رقم بزنیم. زنده باد ایران، زنده باد اندیشه‌های بلند، و زنده باد نخبگان این سرزمین.