رئیس جمهور برای بهره برداری از چند طرح وارد بندرعباس شد.

\u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 5 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0647\u0627\u06cc\u00a0 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc\u060c \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc\u060c \u0646\u0641\u062a\u06cc \u0648 \u0628\u0631\u0642 \u0648 \u0622\u0628 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0634\u062f.\n\u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0630\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0633\u0641\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.