رئیس جمهور برای بهره برداری از چند طرح وارد بندرعباس شد.

مسعود پزشکیان برای بهره برداری از 5 طرح بزرگ در بخش های  کشاورزی، گردشگری، نفتی و برق و آب وارد فرودگاه بین المللی بندرعباس شد.

دیدار با سرمایه گذاران از دیگر برنامه های یک روزه سفر رئیس جمهور به هرمزگان است.

رئیس جمهور امروز به هرمزگان می آید
رفت و آمد آزاد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در هرمزگان
با افتتاح دادگاه خانواده در میناب فرآیند اجرای قانون حمایت از خانواده در استان هرمزگان تکمیل شد/ مشاوران قضایی در تمامی شعب حضور دارند
مطالبه‌گری در سایه قانون؛ از پاسخگویی مدیران تا حمایت بی‌امان از آمران به معروف
برگزاری آیین جشن عاطفه ها  با حضور دانش آموزان در مدارس سراسر استان هرمزگان
مدیرکل هواشناسی هرمزگان: کاهش ۹۳ درصدی بارش‌ها در برخی نقاط استان
فردا دهم مهر؛ آغاز فصل صید میگو در آبهای هرمزگان
زنگ زندگی در بیمارستان: تحصیل کودکان سرطانی با مدرسه نوید زندگی