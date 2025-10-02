باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین پایانی دومین «جشنواره ملی راه‌کار کاربردی‌سازی و تجاری‌سازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در علوم انسانی» که ازسوی مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز سازماندهی شده است؛ پس از دو روز رقابت حضوری شرکت‌کنندگان، به مرحله داوری و معرفی نفرات برتر رسید.

سید اسماعیل مسعودی، رئیس مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز در اختتامیه مرحله مقدماتی دومین «جشنواره ملی راه‌کار» با بیان اینکه این دور از جشنواره در سطح منطقه هفت کشور شامل استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شده است؛ خبر داد: برگزیدگان این مرحله، به جشنواره ملی که دانشگاه شیراز در بهمن میزبان آن خواهد بود، راه خواهند یافت.

مسعودی گفت: از ۷۵ طرح دانشجویی دریافت‌شده در دبیرخانه جشنواره، ۳۵ طرح به مرحله ارائه رسید و پس از فرآیند داوری، ۳ نفر برگزیده و ۴ نفر شایسته‌تقدیر در بخش دانشجویی معرفی شدند. همچنین در بخش استادان، از ۱۰ طرح دریافت‌شده، ۳ طرح به‌عنوان طرح‌های برگزیده انتخاب شد.

او با این اینکه جشنواره ملی راه‌کار، می‌تواند یک گفتمان جدید در حوزه نوآوری علوم انسانی را در کشور رقم بزند، تأکید کرد: مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره ابتکاری دانشگاه شیراز، زمینه‌سازی برای گسترش کسب‌وکار‌های تخصصی نیازمحور و مسئله محور، زمینه‌سازی گسترش خوداشتغالی و کارآفرینی در فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های کشور و ایجاد بستر همفکری و هم‌افزایی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل و رفع نیاز‌های کشور است.

کمتر از ۲ درصد از پایان‌نامه‌ها در کشور تبدیل به فناوری می‌شود

بهرام همتی‌نژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز نیز در آیین تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره ملی راه‌کار با اشاره به اینکه مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز در سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است، بیان کرد: این مرکز با چشم‌انداز توسعه نوآوری‌ها در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و با هدف حمایت از افراد مستعد و خلاق و توسعه کسب‌و‌کار‌های دانش‌بنیان ایجاد شده و نشانگر همت والای همکاران ما در دانشگاه شیراز برای نوآوری در حوزه علوم انسانی است.

او با بیان اینکه برگزاری جشنواره ملی راه‌کار به ابتکار مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی، اتفاق مبارکی است که باهدف کاربردی‌سازی و تجاری‌سازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در علوم انسانی سازماندهی شده است، گفت: متأسفانه آمار نشان می‌دهد که کمتر از ۲درصد از پایان‌نامه‌ها در کشور تبدیل به فناوری می‌شود.

همتی‌نژاد اظهار کرد: شعار ما در مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز این است که دفاع از پایان‌نامه، به‌معنی پایان کار نیست؛ بلکه آغاز یک پایان و آغاز راهی است که می‌تواند مسیر پژوهشگران را هدایت کند.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه شیراز نه تنها در حوزه علوم انسانی، بلکه در حوزه‌های مختلف برای تبدیل پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری به تجاری‌سازی و فناوری برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام داده است.

علوم انسانی، ریشه تمام پیشرفت‌ها و اساس توسعه جامعه است

محسن عدالت، مشاور عالی اجرایی رئیس دانشگاه شیراز نیز در این رویداد ضمن تبریک به برگزیدگان به اهمیت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی برای حل مسائل جامعه پرداخت و گفت: در رشته‌های مختلف فنی، مهندسی، علوم، کشاورزی و... محصول کار را بیشتر در قالب یک محصول فیزیکی می‌شناسیم؛ اما در حوزه علوم انسانی این محصول می‌تواند هم به صورت فیزیکی در قالب کتاب و بقیه فرآوری‌ها باشد و هم از آن مهم‌تر در قالب برنامه و راه‌کار توسعه کشور باشد.

او با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز جامعه، توجه‌نکردن به حوزه علوم انسانی و توسعه‌ی محصول‌محور پایان‌نامه‌ها است؛ اظهار کرد: اگر هر نوع پیشرفتی داشته باشیم، اما در حوزه علوم انسانی پیشرفت نکرده باشیم، این پیشرفت‌ها ریشه‌ای نخواهد داشت؛ چراکه این علوم انسانی است که ریشه تمام پیشرفت‌هاست و اساس توسعه جامعه را رقم می‌زند. از همین‌رو، بسیار خرسندیم که با راه‌اندازی چنین جشنواره‌ای برای رفع این مشکلات تلاش شده است و امیدواریم باتوجه به استعداد منطقه هفت در سطح کشور بتوانیم در حوزه علوم انسانی گام‌های مؤثری برداریم.

مشاور عالی اجرایی رئیس دانشگاه شیراز در پایان اظهار امیدواری کرد که در سطح کلان دیدگاه بهتری ایجاد شود و از حمایت تمام‌قد هیئت‌رئیسه دانشگاه در زمینه‌ی علوم انسانی خبر داد و گفت: توسعه رشته‌های علوم انسانی با هدف حل مسائل جامعه، دغدغه اصلی هیئت‌رئیسه دانشگاه شیراز است.

در پایان این برنامه از نفرات برتر مرحله مقدماتی دومین «جشنواره ملی راه کار» به شرح اسامی زیر تقدیر شد:

بخش دانشجویی:

مقام اول: لیلا کامران، دانشجوی دکتری دانشگاه خلیج فارس بوشهر، با ایده مستخرج از رساله «اثربخشی درمان‌های CBT و MBCT بر کاهش نشانگان بیش‌فعالی و نقص توجه»؛

مقام دوم: احمدرضا دهقانی، دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از رساله «تأثیر نویز صورتی و تمرین مقاومتی بر شاخص‌های عملکرد حرکتی و تعادل در سالمندان»؛

مقام سوم: مریم جعفری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از رساله «تهیه و تدوین متون خواندن زبان فارسی از بوستان سعدی در سطح فرامیانی برای زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان»؛

شایسته تقدیر: سیده فاطمه آل‌محمد خیرآبادی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از پایان‌نامه «رابطه اسنجام خانوادگی و اهمال‌کاری زمان خواب با نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان»؛

شایسته تقدیر: لاله پیلتن، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز؛ با ایده مستخرج از پایان‌نامه «ارزیابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه و توانمندی نوآوری با متغیر میانجی ارزش مشتری بر عملکرد کسب‌وکار»؛

شایسته تقدیر: زهرا دبیران، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از پایان‌نامه «ارائه چارچوب تحلیلی داده‌های POI و تحلیل الگو فضای آنها در راستای مدیریت بهینه گردشگری»؛

شایسته تقدیر: فاطمه زارع، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس بوشهر، با ایده مستخرج از پایان‌نامه «طراحی مدل رهبری پادشکننده با رویکرد داده‌بنیاد».

بخش استادان:

مقام اول: دکتر کاوه فتاحی، عضو هیئت‌علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با ایده (بازشناسی و تحلیل فرضیه‌های کارکردی بنا‌های برزن جنوبی تخت جمشید با تاکید بر بنای C)؛

مقام دوم: دکتر مسلم علی‌محمدلو، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز با ایده (تدوین الگوی آمایش آموزش عالی: مورد مطالعه استان فارس)؛

مقام سوم: دکتر محبوبه سعادت، عضو هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز با ایده (مقایسه توجه شنوا با ناشنوا به نشانه‌های معنایی و نشانه‌های نحوی از طریق ردیابی چشمی).