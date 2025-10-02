وزیر راه و شهرسازی گفت: تکمیل کریدور شرق به غرب یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق در آیین شروع عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن کرمانشاه - اسلام آبادغرب که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، با بیان اینکه مردم استان کرمانشاه همواره در تاریخ معاصر ایران خوش درخشیده‌اند، اظهار کرد: مردم کرمانشاه در طول هشت سال دفاع مقدس با تقدیم شهدای بسیار و تحمل سختی‌های فراوان، ثابت کردند که پشتیبان اصلی نظام و میهن خود هستند و امروز نیز در مسیر توسعه و پیشرفت، حضوری فعال دارند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام این استان و اشاره به مقاومت تاریخی شهر گیلان‌غرب، افزود: کرمانشاه دروازه تمدن ایران زمین و یکی از نقاط مهم راهبردی کشور است. مردم شریف و نجیب این استان در همه میدان‌ها حماسه‌آفرینی کرده‌اند و این سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین پشتوانه برای توسعه زیرساختی کشور محسوب می‌شود.

وزیر و راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت ویژه کریدور شرق به غرب، عنوان کرد: مقام معظم رهبری با نگاه داهیانه و آینده‌نگرانه بر این پروژه ملی تأکید کرده‌اند و این کریدور، آسیای میانه را از طریق ایران به عراق و سایر کشورهای همسایه متصل می‌کند و تکمیل آن می‌تواند جایگاه ایران را در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی به شکل چشمگیری ارتقا دهد.

صادق با بیان اینکه تکمیل کریدورها از اولویت‌های دولت است، خاطرنشان کرد: از چابهار – زاهدان گرفته تا رشت – آستارا و همین محور کرمانشاه – خسروی و اتصال آن به راه آهن بغداد، همه در دستور کار دولت قرار دارند لذا رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه تأکید ویژه‌ای بر تأمین منابع مالی این طرح‌ها دارند و بنده نیز به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی پیگیر جدی تسریع در اجرای آن‌ها هستم.

وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار کرمانشاه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مشکلات و جذب منابع مالی، گفت: با همکاری این عزیزان و حمایت دولت، تلاش خواهیم کرد موانع موجود برطرف شود و فاصله آغاز تا پایان ریل‌گذاری به حداقل برسد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش‌آفرینی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور افزود: کارگران، مهندسان و همه همکارانی که در گرما و سرما و با وجود محدودیت‌های مالی به‌صورت شبانه‌روزی مشغول کار هستند، قهرمانان گمنام توسعه کشورند و دستاورد این تلاش‌ها، سرافرازی مردم ایران خواهد بود.

صادق ابراز امیدواری کرد: با تکمیل کریدورهای ریلی و جاده‌ای شرق به غرب و شمال به جنوب، حلقه‌های مفقوده ارتباطی ایران تکمیل خواهد شد و این دستاورد نه تنها به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود، بلکه موجب تقویت پیوندهای منطقه‌ای و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران خواهد شد.

برچسب ها: وزیر راه ، کریدورهای ارتباطی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
از کیش چه خبر؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۱:۴۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
فقط کلمات قصار. کدام مشکل مسکن را حل کردی؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۴۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
خانم وزیر قول داده بودید مسکن ملی را فعال کنید چرا خبری نشده؟ چرا نتونستید به وعده هایی که قبلا داده بودید عمل کنید؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
وام ودیعه مسکن چی شد
۰
۰
پاسخ دادن
