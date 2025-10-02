رئیس رسانه ملی با صدور پیامی درگذشت همسر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، در پی درگذشت همسر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

جناب آقای دکتر آقامحمدی
عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبر درگذشت همسر گرانقدرتان مایه اندوه و تأثر عمیق شد. بی‌گمان بذل عمر و مجاهدت‌های ارجمند آن بانوی بزرگوار که عمر شریف خویش را صرف خدمت در عرصه آموزش‌وپرورش فرزندان ملت و تربیت نسل‌های آینده کشور کرد و ایمان، تقوا، فضیلت‌های اخلاقی و همراهی بی‌دریغ با خدمتگزاری صدیق برای انقلاب اسلامی را به‌مثابه باقیات صالحات خویش برگزید، در جریده الهی ثبت و در خاطره اهل معرفت ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضایعه فقدان آن خواهرِ شهید صبور را به حضرت‌عالی و دیگر بازماندگان معزز تسلیت عرض می‌کنم و از خدای متعال برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

برچسب ها: علی آقا محمدی ، پیمان جبلی ، رسانه ملی
