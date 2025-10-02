باشگاه خبرنگاران جوان - سید ضیاء هاشمی در بازدید از دانشگاه شیراز، اظهارکرد: حوزه دانشگاه باید زمینهای فراهم کند که اساتید، تنها به درس و بحث و تولید مقاله نپردازند بلکه به عنوان مغز متفکر جامعه در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل مختلف استان را ببینند و با ایده پردازی، راهکارهای عملیاتی ارائه کنند.
او دانشجویان را سرمایههای ملی کشور دانست و افزود: رسالهها و پایان نامههای دانشجویی باید در خدمت بهبود وضعیت جامعه قرار گیرند.
هاشمی گفت: اکنون شعار دولت دانشگاه مسئولیت پذیر و توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاهها است؛ دانشگاه شیراز و دیگر دانشگاههای فارس نیز باید عقل منفصله دولت حاکم در استان باشند.
او ادامه داد: مسائل استان باید در دانشگاهها شناسایی و آسیب شناسی شود و راهکارهایی برای آن ارائه شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حوزه منابع انسانی هر یک از رشتهها و تخصصهای مختلف، دانشمندان و فناوران برجستهای در کشور وجود دارد و دانشگاه ها، پارکهای علم و فناوری و مراکز علمی ما دستاوردهای ارزشمندی دارند؛ چنانکه ایران در سطح منطقه جایگاه رفیعی در زمینههای پزشکی، سلامت و درمان، بهداشت و پیشگیری دارد و در زمینه فناوریهای نو نیز پیشرفتهای سریعی داشتهایم.
او با بیان اینکه در زمینه تولید علم درخشش زیادی داشتهایم، اضافه کرد: در عین حال در نگاهی آسیب شناسانه با مسائلی نیز مواجه هستیم که باید با اتکا به ظرفیتها و موقعیت استراتژیک ملی برای رفع این مسائل تحولاتی ایجاد شود.
هاشمی گفت: دغدغههایی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود تا جایگاه علمی کشور در سطح جهانی حفظ شود و ارتقا پیدا کند.
او افزود: بخشی از این دغدغهها، در خصوص اساتید و نخبگان، بخشی مربوط به زیرساختهای دانشگاهی از جمله کارگاه ها، ساختمانها و آزمایشگاهها است و بخشی نیز مربوط به آموزشهای مهارتی دانشجویان و بهرهگیری از ظرفیت دانشجویان است.
هاشمی اظهار کرد: دانشگاهها برای ما سرمایههایی هستند که امروز ما متکی به آن است و فردای ما را نیز خواهند ساخت.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور با اشاره به جایگاه فارس به عنوان استانی پهناور و فرهنگی و پایتخت تمدن و فرهنگ ایران زمین، بیان کرد: فارس در حوزه دانشگاهی ظرفیتهای فوق العادهای دارد، این امید است که عزم ملی برای تحرک جدی در مراکز آموزش عالی فارس شکل گیرد تا الگویی برای دیگر استانها باشد.
او با بیان اینکه دغدغه جدی مسکن اساتید که امروز در سطح ملی مطرح شده، از شیراز شکل گرفته است، گفت: حق اساتید بیش از اینهاست و دولت نیز اهتمام جدی در این زمینه دارد.
هاشمی اظهار کرد: ظرفیت نیروی انسانی دانشگاهها در حد بالایی است و امکانات باید افزایش یابد، اما دولت نیز با محدودیتهایی مواجه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور گفت: آغاز فرایند مولدسازی برای ارتقای دانشگاه شیراز به جایگاهی که شان و منزلت آن است، توقع بالایی نیست و مورد توجه استاندار نیز قرار دارد.
مولدسازی؛ راهکاری برای مشکلات زیرساختی
حسینعلی امیری استاندار فارس نیز با اشاره به نقش زیربنایی علم در شکلگیری تمدنها، اظهارکرد: تمدنها همواره بر علم استوار هستند و این علم است که تمدنها را میسازد.
او ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها از تمدن ایرانی-اسلامی سخن گفتهاند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این راستا مقررات و توصیههایی را وضع کرده است.
نماینده عالی دولت در فارس با تاکید بر این که تمدن باید از علم آغاز شود، گفت: این امر تنها زمانی محقق میشود که «علم» به «شرف» در جامعه تبدیل شود؛ در جامعهای که علم شرف داشته باشد، استاد دانشگاه عزت و ارزش واقعی پیدا میکند.
امیری در ادامه افزود: اگر شان و منزلت استادان را تا سطح شایسته آن ارتقا ندهیم و مشکلات معیشتی و شغلی آنان را حل نکنیم، هرگز نخواهیم توانست دانشجوی خوبی تربیت کنیم و در نتیجه، تمدن ایرانی-اسلامی نیز محقق نخواهد شد.
به گفته او، بخشی از دلایل افت رتبه علمی کشور در برخی حوزهها را باید در همین موضوع جستوجو کرد.
استاندار فارس در ادامه با اشاره به نقش دانشگاهها در حل مسائل جامعه بیان کرد: پایاننامههای دانشجویی باید موضوعی شوند تا بتوانند مشکلی را از جامعه حل کنند و دانشگاهها با نقشآفرینی در حل مشکلات، خود را اثبات کنند.
امیری، استان فارس و شهر شیراز را به عنوان یک قطب علمی و فرهنگی معرفی کرد و گفت: مردم این استان همواره اهل مدارا و گفتوگو بودهاند؛ شکلگیری نحلههای فکری مختلف در فارس، نشانهای از این مدارا و ظرفیت فکری والای مردم این دیار است.
او در ادامه به ارائه راهکار برای حل مشکلات زیرساختی دانشگاهها پرداخت و افزود: در استان فارس تجربه اجرای چند مگاپروژه را با استفاده از ظرفیت مولدسازی داشتهایم و دانشگاهها نیز میتوانند از این امکان برای رفع مشکلات خود استفاده کنند.
استاندار فارس با اشاره به اعتبارات تخصیصیافته برای بهسازی خوابگاههای دانشگاه شیراز، بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژهها تاکید کرد و گفت: ۱۰ میلیارد تومان برای حل مشکل آب خوابگاه دختران دانشگاه شیراز اختصاص مییابد.
امیری درباره تامین سالن مطالعه برای خوابگاه دختران دانشگاه شیراز نیز قول مساعد داد و بیان کرد: اگر مکان مناسب برای این کار تامین شود، ظرف یک ماه تجهیز و در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.