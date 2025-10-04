در جریان معاملات امروز ۱۲ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۶۴ هزار و ۸۴۸ واحدی همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۲ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۶۴ هزار و ۸۴۸ واحدی همراه شد و در سطح ۲ میلیون و ۷۹۳ واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۴۶۳ واحد در سطح ۸۱۷ هزار و ۵۴۸ واحدی قرار گرفت.

امروز سه نماد فارس، فملی و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، ثفارس و خودرو پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۳۱۴ واحد در سطح ۲۴ هزار و ۷۸۴ واحدی ایستاد؛ کگهر، سامان و آریان بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، نان و رپویا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۴۳۶ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و فلزات اساسی و بانک‌ها در جایگاه بعدی ایستادند.

