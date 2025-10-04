باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - علی شقاقی مسئول حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از شناسایی ۶۷۱ مورد تخلف در حریم راه‌های این استان توسط گشت صیانت از حریم در شهریور ماه امسال خبر داد.

او افزود: ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم راه‌های مازندران به صورت مستمر توسط گشت‌های راهداری شناسایی می‌شوند که در شهریور ماه امسال، ۳۵ مورد برخورد با دستفروشان حاشیه راه، ۶۰۱ مورد جمع آوری تابلو‌ها و بنر‌های غیرمجاز، ۳ مورد انسداد راه دسترسی غیرمجاز و ۳۲ مورد برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز صورت پذیرفت.

شقاقی گفت: به استناد ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها، ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راه‌ها و حریم راه آهن‌های کشور و در طول کنارگذرهائی که وزارت راه و شهرسازی احداث کرده یا می‌کند و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع است.

او با بیان این که درصورت عدم برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم راه‌های استان، در بحث ایمنی با چالش جدی مواجه خواهیم شد، افزود: حفظ و حراست و پاکسازی از حریم راه‌ها نیازمند یک همت و عزم استانی و ملی بوده که می‌بایست تمامی دستگاه‌های ذیربط خود را ملزم به اجرای آن بدانند.

مسئول حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بر لزوم اجرای قوانین و مقررات ایمنی راه‌ها تاکید کرد و گفت: مردم فهیم استان قبل از هرگونه فعالیتی در خصوص ساخت و ساز در حریم راه نسبت به اخذ مجوز لازم از این اداره کل اقدام کنند.