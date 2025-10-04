باشگاه خبرنگاران جوان -خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: جنبش حماس با مشارکت و مشورت محور مقاومت پیشنهاد ترامپ را بررسی کرد لذا با ضامن های طرف سوم و هر کسی که با اراده مثبت برای پایان جنگ آمده بود صحبت کردیم اما خطوط قرمز و مصالح مردم غزه را بیان کردیم و گفتیم که اسرائیل باید از غزه خارج شود و راه‌های ورودی را برای کمک‌های بشردوستانه باز کند.

وی ادامه داد: بنابراین امیدواریم شرکای ما در منطقه و جهان شرایطی رقم بخورد که به نفع مردم غزه باشد.

نماینده جنبش مقاومت اسلامی بیان کرد: همانطور که مشاهده کردید کشتی‌های صمود از سراسر جهان برای کمک به مردم غزه آمدند لذا فشار جهانی علیه نتانیاهو و رژیم صهیونیستی به وجود آمده و این رژیم منزوی شده است. امروز در تمام جهان همه علیه اسرائیل صحبت می‌کنند و خواهان آزادی فلسطین هستند.

وی ادامه داد: محبوبیت حماس در سطح جوانان و دانشجویان آمریکایی ۶۰ درصد است، در بریتانیا نیز مردم در طرف مردم غزه و حماس هستند.

قدومی تصریح کرد: ما طرح کوچ اجباری مردم غزه را منتفی کردیم،همچنین اکنون ما می‌توانیم برای آینده غزه با فلسطینیان صحبت کنیم همچنین در بیانیه حماس به درستی خطوط قرمز خود را بیان کردیم.

وی تاکید کرد: پاسخ این سوال که چقدر می‌توان به این آتش بس و توافق اعتماد کرد را باید طرفین مقابل بدهند و ثابت شود لذا ۸ کشوری که با ترامپ صحبت کرده‌اند و بنابراین بسیاری از کشورها مسئول هستند چرا که اکنون یک فرصت تاریخی است تا حق و حقوق مردم غزه گرفته شود.

نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران گفت: ما هیچ وقت به رژیم صهیونیستی اعتماد نخواهیم کرد و فکر کنم کمتر کسی در جهان باشد که به اسرائیل اعتماد داشته باشد، مذاکرات جزء یک پروسه است و ما به دنبال آرامش برای مردم غزه هستیم لذا از روش دیپلماسی استفاده کردیم و صحبت و مذاکره دلیل اعتماد نیست .

در ادامه محمد شمص کارشناس غرب آسیا در ارتباط تصویری زنده درباره آتش بس مشروط حماس با اسرائیل گفت: فشار جامعه جهانی و انزوای رژیم صهیونیستی مشکلات بسیاری را برای این رژیم به وجود آورده است، موضع‌گیری حماس نیز بر اساس دیپلماسی بود اما در جزییات طرح مباحث وجودی دارد و این موافقت کاملاً منطقی و بر اساس واقعیات غزه است.

این کارشناس مسائل غرب آسیا تاکید کرد: حماس کاملاً خطوط قرمز خود را در بیانیه آتش بس مشروط بیان کرد و اجازه نداد تونی بلر کنترل غزه را به دست بگیرد و قول داده شده تا کرانه باختری به اراضی اشغالی الحاق نشود.اکنون توپ در زمین اسرائیل و آمریکا است و پاسخ حماس یک زلزله اساسی را در رسانه‌های بین‌المللی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: پاسخ حماس آشفتگی بسیاری را در اسرائیل ایجاد کرد و معتقدم نتانیاهو مرحله اول توافق را اجرا می‌کند اما در مراحل بعدی احتمالاً به توافق پایبند نخواهد بود بنابراین باید بسیار مراقب باشیم چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد.

قدومی گفت: اکنون ما باید ضمانت های لازم برای پایان جنگ و خونریزی را کسب کنیم ،و نیروهای رژیم صهیونیستی باید از نوار غزه خارج شوند.

شمص ادامه داد: حماس با تجربه دوسال اخیر کاملا دریافته است که همواره در کار آمریکا و اسرائیل فریب وجود دارد لذا باید دید چه میشود ترامپ به دنبال جایزه نوبل است و سعی دارد خود را بی‌طرف نشان دهد اما نتانیاهو به دنبال آزادی اسرا و خریدن وقت است و هیچ هدفی جز فریب و ادامه جنگ ندارد.

قدومی گفت: نمی‌شود گفت که ما تصمیمی را بدون مشارکت محور مقاومت،یمن و ایران اتخاذ میکنیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید به صورت منطقی جنگ را متوقف کنیم،کل جامعه مقاومت حامی فلسطین و حماس است.

شمص گفت: بنده معتقدم طرح ترامپ که چالشی برای حماس و فلسطین بود اکنون به یک فرصت تبدیل شده است،امیدوارم اسرائیل به این آتش بس پایبند باشد اما بعید می‌دانم نتانیاهو بپذیرد که به جنگ پایان دهد چرا که او به دنبال جنگ است و هدفش فقط آزادی اسرا است.

قدومی متذکر شد: ایده مقاومت دلیل پیروزی مردم غزه است ما به دنبال جنگ نیستیم اما گاهی جنگ ابزاری برای رسیدن به امنیت است بنابراین خلع سلاح کاملاً دور از منطقه است اکنون باید هدف ما بهبود وضعیت جامعه غزه باشد. آیا اسرائیل آماده خروج از اراضی اشغالی است تا حماس خلع سلاح شود؟همانطور که می‌دانیم این اشغال ۷۵ سال است که ادامه دارد.