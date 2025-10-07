محمدخانی گفت: شهرداری تاکنون ۹ همت برای بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه هزینه کرده و با تکمیل ۹۰ درصدی روند بازسازی تنها ۹۲ خانوار در هتل‌ها باقی مانده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: از همان ساعات نخست جنگ، نیرو‌های شهرداری در آتش‌نشانی و بخش‌های خدماتی در کنار مردم بودند و امروز نیز مسئولیت اصلی بازسازی را بر عهده دارند.

به گفته وی، تعمیرات جزئی و متوسط واحد‌های مسکونی به پایان رسیده است و بر این اساس، کار تعمیر ۲ هزار و ۵۲۱ واحد با آسیب متوسط و ۵ هزار و ۲۸۰ واحد با خسارت جزئی تکمیل شده و ساکنان آنها به خانه‌های خود بازگشته‌اند.

محمدخانی همچنین از پیشرفت ۹۰ درصدی طرح مقاوم‌سازی و نوسازی خبر داد و افزود: ۵۹ واحد در چهار ساختمان نیازمند مقاوم‌سازی بودند که تعیین تکلیف شده‌اند و در بخش نوسازی نیز از مجموع ۶۶۰ واحد، ۹۰ درصد کار به سرانجام رسیده و تنها ۱۰ درصد باقی‌مانده به توافق مالکان بستگی دارد.

سخنگوی شهردار تهران در خصوص بهبود وضعیت اسکان اضطراری گفت: در روز‌های ابتدایی جنگ بیش از ۵۰۰ خانوار در هتل‌ها مستقر شدند، اما امروز تنها ۹۲ خانوار باقی مانده‌اند که به زودی به خانه‌های خود بازمی‌گردند.

وی با تأکید بر اینکه بار اصلی بازسازی بر دوش شهرداری بوده، اظهار کرد: برای جبران خسارت‌های جزئی و متوسط، پول نقد پرداخت کردیم و تاکنون ۹ همت هزینه شده و اما دولت حتی یک ریال هم کمک نکرده است و برخی افراد هم شهرداری را به تراکم‌فروشی متهم می‌کنند، در حالی که این اقدام فقط برای ساختمان‌های تخریب‌شده بوده و تمام درآمد آن صرف بازسازی همان محل شده است.

محمدخانی همچنین از پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان بن خرید کالا به خانواده‌های آسیب‌دیده برای تأمین نیاز‌های ضروری خبر داد و گفت: شهرداری با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور مسئولیت ارزیابی خسارت وسایل منازل را بر عهده گرفته و پس از تأیید کارشناسان، هزینه‌ها با همکاری دولت پرداخت خواهد شد.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، خسارت خودرو‌ها برآورد و به بیمه ارائه شده و انتظار می‌رود با همکاری دولت و بیمه، این بخش نیز جبران شود.

وی در پایان اظهار کرد: آسفالت و بهسازی معابر آسیب‌دیده نیز انجام شده، هرچند در آمار رسمی هزینه‌ها لحاظ نشده است. شهرداری تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهد ماند.

