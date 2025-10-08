باشگاه خبرنگاران جوان - مریم جلالی سه شنبه شب در حاشیه نمایشگاه توانمندیهای روستاها و عشایر در اهواز با انتقاد از نگاهی که روستا را مترادف با محرومیت میداند بیان کرد: روستا ظرفیت فوقالعادهای برای بهرهبرداری، فرآوری و تولید مبتنی بر محیط زیست دارد.
وی افزود: تمام محصولاتی که در روستاها تولید میشوند، دوستدار محیط زیست هستند و مواد اولیه آنها از همان اقلیم خود روستا گرفته میشود. این محصولات بر اساس سلیقه، تم و ذهنیت ایرانی خلق میشوند و هویت ایرانی خود را به نمایش میگذارند که این امر یک مزیت رقابتی بزرگ در عرصه تولید محسوب میشود.
معاون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: از غذا و موسیقی گرفته تا لباس، محصولات سفالی و دستبافتها، همه میتوانند زنجیرهای تشکیل دهند تا ما قادر به تولید محصولی ایرانی، با هویت ایرانی و دوستدار محیط زیست بر اساس حکمت ایرانی باشیم.
جلالی با اشاره به ویژگیهای زندگی روستایی، خاطرنشان کرد: روستا باید مورد توجه دوباره قرار گیرد. مولد بودن روستا شور و غیرت ایجاد میکند و بهرهوری در آنجا به گونهای است که هیچ چیز دورریزی ندارد. این ویژگیها به ما کمک میکند تا بازگشتی به روستا داشته باشیم، بدون آنکه سبک زندگی روستایی را تغییر دهیم.
وی خانواده محوری را از دیگر مولفههای زندگی روستایی برشمرد و گفت: در یک خانه روستایی، همه اعضای خانواده با هم کار میکنند، از زمان خود بهینه استفاده میکنند و نیازهایشان را برطرف میسازند. آنچه در کتابهای بزرگ مشترییابی و محصولیابی میبینیم، در زندگی روستایی به عینیت دیده میشود.
ثبت ملی شادگان و اندیکا
جلالی به ثبت ملی شهرهای «شادگان» و «اندیکا» اشاره کرد و افزود: ثبت ملی این ۲ شهر انجام شده است.
وی گفت: ما دنبال آن هستیم که برخی از موارد فراموش شده و از بین رفته را احیا کنیم. همچنین، دزفول ثبت جهانی شده و ما به دنبال یافتن ریشههای صنایع دستی و احیای آنها از طریق ثبت ملی هستیم تا به شناسایی بهتر آنها کمک کنیم.