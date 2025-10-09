باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم امینی امروز -پنجشنبه ۱۷ مهرماه- با اعلام با بیان اینکه ۱۲۰ قرارداد به روشهای BOT و BOO در ۲ بخش آب و فاضلاب مناطق مختلف کشور در مرحله بهرهبرداری قرار دارد، گفت: در حال حاضر ۷۸ قرارداد سرمایهگذاری در قالب بیع متقابل و فروش پساب به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم منعقد شده است.
وی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر اعتبارات داخلی صنعت آب و فاضلاب حدود ۶۸۰ میلیارد تومان برای بخش آب شرب روستایی کشور اختصاص یافته است.
رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: بخشی از این اعتبار از طریق قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه و بخشی هم از طریق پیمانکاران بخش خصوصی تامین و هزینه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب با اشاره به ضرورت ورود بخش خصوصی به اجرای پروژههای صنعت آب و فاضلاب، خاطرنشان کرد: باید مشوقهای لازم برای ورود سرمایهگذاران در پروژههای عمرانی و توسعهای صنعت آب و فاضلاب فراهم شود و تلاش کنیم جذابیتهای اقتصادی این پروژهها بیشتر شود.
به گفته امینی، ۶۴ طرح توسط شرکتهای آب و فاضلاب در کشور تعریف شده است که در مرحله مطالعات توجیهی قرار دارد و میزان سرمایهگذاری آنها پس از بررسیهای کارشناسی مشخص و اعلام خواهد شد.
منبع: وزارت نیرو