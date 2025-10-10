براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهر اهواز ۲۸۰ اعلام شده که نشانگر وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

این شاخص همچنین در شهرهای دشت آزادگان ۱۷۱، شوشتر ۱۵۵ و هویزه ۱۷۰ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای ملاثانی ۱۳۲، آغاجری ۱۰۴، اندیمشک ۱۳۷، بهبهان ۱۴۶، دزفول۱۲۸، شادگان ۱۱۷ و شوش ۱۱۶ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در آبادان، اندیکا ، ایذه، خرمشهر، ، دهدز، رامهرمز ، شوش، لالی ، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

برچسب ها: آلودگی هوا در خوزستان ، هوای ناسالم
خبرهای مرتبط
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بنفش
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان
علت تعطیل نشدن مدارس خوزستان در هوای آلوده چیست؟+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۱۱ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم
آخرین اخبار
آلودگی هوا در ۱۱ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم
تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مانعی جدی بر سر راه اجرای عدالت