مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران از آغاز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب غربی پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباسعلی مصرزاده مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران  اظهار داشت: تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب‌غرب تهران با ظرفیت متوسط ۱۱۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و پوشش جمعیتی حدود ۶۴۸ هزار نفر در محدوده جنوب شرقی روستای مرتضی‌گرد و غرب بزرگراه تهران - قم احداث می‌شود.

وی با اعلام اینکه این پروژه در زمینی به وسعت ۸ هکتار و با روش طرح و ساخت (DB) اجرا خواهد شد، افزود: با بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه، محدوده‌ای به وسعت تقریبی ۳۴۰۰ هکتار از مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار می‌گیرد.

مصرزاده افزود: فرآیند تصفیه در این مجموعه بر اساس روش پیشرفته A ۲ O انجام خواهد شد و تأسیسات آن مجهز به هاضم بی‌هوازی لجن و استاندارد تخلیه پساب به آب‌های سطحی است.

به گفته وی، پس از تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، سالانه بیش از ۴۰میلیون مترمکعب در سال فاضلاب شهری تصفیه و به چرخه مصرف بازگردانده می‌شود که گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار، حفاظت از منابع آبی و ارتقای بهداشت عمومی در پایتخت به‌شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با تأکید بر اهمیت این پروژه در آینده تهران خاطرنشان کرد: پایتخت با مساحت بیش از ۷۴۰ کیلومتر مربع و جمعیت چندمیلیونی، نیازمند توسعه مداوم زیرساخت‌های زیست‌محیطی است و تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب‌غرب تهران می‌توان یکی از گام‌های راهبردی در مدیریت پایدار فاضلاب کلان‌شهر تهران دانست.

منبع: شرکت فاضلاب تهران 

برچسب ها: تصفیه خانه ، شرکت فاضلاب تهران
خبرهای مرتبط
سرانه مصرف آب خانوار‌های تهرانی در نیمه نخست امسال کاهش یافت
۱۲۰ قرارداد بخش آب و فاضلاب کشور در مرحله بهره‌برداری است
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود؟
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشته است/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟
میانگین قیمت مسکن در تهران به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسید
معامله بیش از ۲۳۰۰ کیلوگرم شمش طلا طی هفت‌ماه گذشته در مرکز مبادله
عدم صدور صورت حساب الکترونیکی مشمول فرار مالیاتی می‌شود
بهره برداری از ۶۵۰ مگاوات پروژه‌های خورشیدی با حضور رئیس جمهور در سراسر کشور+ فیلم
جوجه ریزی مهرماه به ۱۵۵ میلیون قطعه می‌رسد
آخرین اخبار
ضایعات محصولات کشاورزی به ۱۰ درصد کاهش می یابد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
بهره برداری از ۶۵۰ مگاوات پروژه‌های خورشیدی با حضور رئیس جمهور در سراسر کشور+ فیلم
مجلس پیگیر تسریع در پرداخت وام اشتغال از دولت است
قیمت هرکیلو بره نر به ۳۲۰ هزارتومان رسید
بارش باران در سواحل دریای خزر
میانگین قیمت مسکن در تهران به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسید
قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشته است/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟
جوجه ریزی مهرماه به ۱۵۵ میلیون قطعه می‌رسد
عدم صدور صورت حساب الکترونیکی مشمول فرار مالیاتی می‌شود
امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
معامله بیش از ۲۳۰۰ کیلوگرم شمش طلا طی هفت‌ماه گذشته در مرکز مبادله
بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود؟
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
تزریق ۷.۳ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه ششم به شبکه سراسری
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
جلسه قیمت گذاری گندمکاران برای سال آینده برگزار شد
پالایش ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
اجرای موفق هم‌فشارسازی چاه‌ها در سکو‌های پارس جنوبی
محدودیت پرواز‌های سبک و آموزشی برداشته می‌شود
برداشت نوبرانه زعفران آغاز شد
هشدار بارش باران به کشاورزان و دامداران
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
موج جدید توسعه خورشیدی با بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵۰ مگاوات نیروگاه در کشور
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند