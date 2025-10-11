باشگاه خبرنگاران جوان - عباسعلی مصرزاده مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران اظهار داشت: تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب‌غرب تهران با ظرفیت متوسط ۱۱۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و پوشش جمعیتی حدود ۶۴۸ هزار نفر در محدوده جنوب شرقی روستای مرتضی‌گرد و غرب بزرگراه تهران - قم احداث می‌شود.

وی با اعلام اینکه این پروژه در زمینی به وسعت ۸ هکتار و با روش طرح و ساخت (DB) اجرا خواهد شد، افزود: با بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه، محدوده‌ای به وسعت تقریبی ۳۴۰۰ هکتار از مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار می‌گیرد.

مصرزاده افزود: فرآیند تصفیه در این مجموعه بر اساس روش پیشرفته A ۲ O انجام خواهد شد و تأسیسات آن مجهز به هاضم بی‌هوازی لجن و استاندارد تخلیه پساب به آب‌های سطحی است.

به گفته وی، پس از تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، سالانه بیش از ۴۰میلیون مترمکعب در سال فاضلاب شهری تصفیه و به چرخه مصرف بازگردانده می‌شود که گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار، حفاظت از منابع آبی و ارتقای بهداشت عمومی در پایتخت به‌شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با تأکید بر اهمیت این پروژه در آینده تهران خاطرنشان کرد: پایتخت با مساحت بیش از ۷۴۰ کیلومتر مربع و جمعیت چندمیلیونی، نیازمند توسعه مداوم زیرساخت‌های زیست‌محیطی است و تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب‌غرب تهران می‌توان یکی از گام‌های راهبردی در مدیریت پایدار فاضلاب کلان‌شهر تهران دانست.

منبع: شرکت فاضلاب تهران