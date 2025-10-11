\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0646\u0641\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0628\u0627 \u062d\u0641\u0627\u0631\u06cc \u0686\u0627\u0647\u06a9 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0646\u0628\u06cc \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0628\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0646\u0641\u062a\u06cc \u0622\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n