اجرای طرح افزایش برداشت نفت از چاه‌ها + فیلم

دانشگاه شیراز ۶ طرح کلان ملی، در زمینه افزایش توان تولید نفت و گاز در دست اجرا دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از طرح های افزایش برداشت نفت دانشگاه شیراز با حفاری چاهک های جانبی کوتاه برد در میدان نفتی آبان در استان ایلام اجرا شده است.

 

