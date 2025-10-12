باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مهدی مجیدی اظهارکرد: در هفته گذشته با حضور وزیر آموزش و پرورش، ۱۷۰ مدرسه کانکسی در استان جمع‌آوری و به مدارس استاندارد با مصالح بنایی تبدیل شد.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید افزود: علاوه بر این، ساماندهی ۷۰ مدرسه سنگی نیز با قدرت در حال انجام است که این پروژه‌ها با پیگیری های مستمر استاندار و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه توسعه مدرسه‌سازی به معنای ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد، امن و مناسب برای دانش‌آموزان است که فضایی انگیزشی برای یادگیری فراهم می‌آورد، اظهار کرد: این مهم، توزیع عادلانه آموزش به‌ویژه در مناطق محروم را ممکن می‌سازد و امکان برگزاری فعالیت‌های متنوع علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی را مهیا می‌کند.

معاون عمرانی استاندار لرستان با تقدیر از نقش آفرینی گروه‌های جهادی، بنیاد برکت و بنیاد علوی در رفع محرومیت‌های استان، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همت همه نهادهای مربوطه، بتوانیم مدارسی درخور شأن دانش آموزان لرستانی احداث کنیم.