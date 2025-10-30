خانهموزه رضایی کلانتری در شهر کیاسر از توابع شهرستان ساری، یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی منطقه چهاردانگه است که قدمت آن به اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی بازمیگردد.این بنا در سال ۱۳۱۱ خورشیدی بهدست شادروان کربلایی علیرضا رضایی کلانتری، از بزرگان و خیرین منطقه ساخته شد. معماری ساختمان با خشت خام و چوب اجرا شده و شامل دو طبقه، ایوان بزرگ، چندین اتاق، انبار، آشپزخانه، نانوایی، اصطبل و حیاط مرکزی است که در مجموع بیش از ۷۰۰ متر مربع مساحت دارد.از شاخصترین جلوههای هنری بنا، تزئین تمامی سقفها با معرقنویسی دعاهای جوشن کبیر، مجیر، توسل و حدیث کسا است که طی بیش از سی سال کار مستمر خلق شده و این خانه را به اثری یگانه در هنرهای مذهبی ایران تبدیل کرده است.این بنا امروز بهعنوان یکی از جاذبههای فرهنگی و گردشگری مازندران، نمادی از ایمان، هنر و نیکاندیشی خاندان رضایی کلانتری به شمار میرود.