براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای دشت آزادگان ۱۵۷ و هویزه ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای همه گروه‌های سنی است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۴۳، بهبهان ۱۰۶، شوشتر ۱۲۷ و ماهشهر ۱۱۹ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، اهواز، ایذه، باغملک، خرمشهر، درفول، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور