قالیباف می‌گوید امیدواریم تا قبل از پایان مهر واریزی کالابرگ به سبک قدیم انجام شود و تمام مقدمات فراهم شده که در آبان کالابرگ، به‌صورت کالا واگذار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهر) در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور گفت: در جلسه سران قوا بحث مربوط به برنامه هفتم و قانون و موضوع مربوط به کالابرگ را پیگیری کردیم و امیدواریم تا قبل از پایان مهر ماه واریزی کالابرگ به سبک قدیم انجام شود، اما تمام مقدمات فراهم شده که در آبان ماه کالابرگ، به صورت کالا واگذار شود و بحث مربوط به قانون توسط دولت اجرایی شود.

رئیس مجلس  درخصوص حذف سه دهک از دریافت یارانه نیز بیان کرد: این موضوع نیز به طور قطع از سوی دولت دنبال می‌شود تا از آبان نیز اجرایی می‌شود.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: این موضوع تصمیم قانون است که شاید به دلیل اعتبارات و بحث‌های فنی در حوزه اجرای کار اشکالاتی در آن وجود داشت که ان‌شاءالله به‌طور قطع انجام خواهد شد و با همکاری لازم این کار اجرایی شود.

برچسب ها: توزیع کالابرگ ، وزارت کار
خبرهای مرتبط
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۲ مهر
تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه در الحاقیه‌های طرح اصلاح قانون مهریه وجود دارد/ با حبس‌زدایی مخالف نیستیم
مسائل اقتصادی و معیشتی محور جلسه سران قوا
لاریجانی: استقبال از اسرا نشان داد کدام طرف پیروز است
عراقچی به اوگاندا سفر می‌کند
عارف: اولویت دولت، صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه است
نشست مشترک فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس با عراقچی
طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون CFT در دستورکار مجلس
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه ۱۴۰۴ به قوه قضاییه
آخرین اخبار
واریزی کالابرگ از آبان اجرایی می‌شود
موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه ۱۴۰۴ به قوه قضاییه
قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون CFT در دستورکار مجلس
تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه در الحاقیه‌های طرح اصلاح قانون مهریه وجود دارد/ با حبس‌زدایی مخالف نیستیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۲ مهر
عارف: اولویت دولت، صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه است
لاریجانی: استقبال از اسرا نشان داد کدام طرف پیروز است
عراقچی به اوگاندا سفر می‌کند
نشست مشترک فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس با عراقچی
مسائل اقتصادی و معیشتی محور جلسه سران قوا
شلیک موشک‌های دقیق سپاه امنیت کشور را تثبیت کرده است
سرلشکر حاتمی: جنگ ۱۲ روزه به اندازه ۱۲ سال برای ما درس آموخته داشت
رئیس‌جمهور: باید برای تحقق شاخص‌های استاندارد تلاش کنیم
وزیر کشور: برگزاری انتخابات تناسبی، پایه‌های سیستم حزبی را تقویت می‌کند
پزشکیان: انتخاب شعار عدالت و وفاق برای خاتمه اختلافات بود/ ایران تحریم شدنی نیست
بقائی: تجربه بهترین معیار برای تعیین مسیر آینده با آمریکاست/ قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خاتمه یابد
پزشکیان: استان‌ها سهم خود از انرژی را هوشمندانه مدیریت کنند
عارف: به دنبال کنار گذاشتن تحریم‌ها هستیم/ دولت از دخالت در بازار ناراحت است
مقا‌ومت محدود به زمان خاصی نیست/ حکومت بر دل‌ها بزرگترین دستاورد مقاومت است
رهبر معظم انقلاب هیچ توصیه‌ای نسبت به «پالرمو و CFT» نداشته‌اند