معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت:تا پایان آبان ماه، تمام ۲۲۰ هزار واحد به سیستم بانکی معرفی شوند و تا پایان آذر ماه، تمامی این قراردادها منعقد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مجید جودی، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن، با اشاره به اینکه وام مسکن روستایی در اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد، گفت: این وام شامل ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است که از این تعداد، ۲۰۰ هزار واحد در مناطق روستایی و ۲۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر قرار دارند. خوشبختانه، مبلغ وام از ۳۵۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: میزان کارمزد این تسهیلات ۵ درصد و دوره بازپرداخت آن ۲۰ سال است و این وام بدون هزینه‌های اضافی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

جودی توضیح داد: با توجه به شرایط خاص کشور و آغاز جنگ ۱۲ روزه در خرداد ماه، پرداخت وام به مردم همزمان با شروع جنگ آغاز شد. تا کنون نزدیک به ۱۲۵ هزار خانوار واجد شرایط به سیستم بانکی معرفی شده‌اند و حدود ۵۵ هزار قرارداد وام منعقد گردیده است. تاکنون حدود ۷ همت (هزار میلیارد تومان) از محل این وام به مردم پرداخت شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان آبان ماه، تمام ۲۲۰ هزار واحد به سیستم بانکی معرفی شوند و تا پایان آذر ماه، تمامی این قراردادها منعقد گردد. روند همکاری بانک‌ها در زمینه مسکن روستایی مثبت و امیدوارکننده است. همچنین، در سه ماهه چهارم سال، برنامه‌ریزی برای وام جدید برای سال‌های آینده در حال انجام است.

او یادآور شد: برای اقشار کم‌درآمد (دهک‌های یک تا سه)، علاوه بر وام، کمک‌های بلاعوض نیز از نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد و سازمان بهزیستی ارائه می‌شود. این کمک‌ها می‌تواند از ۵۰ میلیون تومان تا ۲۵۰ میلیون تومان باشد و بسته به شرایط و هزینه نهایی واحد مسکونی متفاوت است.

وی افزود: با توجه به افزایش مبلغ وام و حمایت‌های مختلف از اقشار کم‌درآمد، امید می‌رود که شرایط بهتری برای تأمین مسکن در روستاها و شهرهای کوچک فراهم شود و بتوانیم در آینده نزدیک، مشکلات مسکن را به طور مؤثری حل کنیم.

بیان کرد: روند فعلی همکاری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی مطلوب است و فرآیند اعطای وام با سرعت مناسبی در حال انجام است. در نظر داریم در سه‌ماهه چهارم سال، وام جدید مربوط به امسال و سال آینده را نیز پس از تصویب در هیئت محترم وزیران عملیاتی کنیم.

جودی تاکید کرد: خردادماه امسال پرداخت وام‌ها آغاز شد و تلاش می‌کنیم مقدمات وام جدید تا پایان سال جاری فراهم شود تا از ابتدای سال آینده اجرای آن آغاز شود. این طرح از سال ۱۳۸۴ با سقف وام پنج میلیون تومانی آغاز شد که در آن زمان حدود ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده احداث یک واحد مسکونی روستایی را پوشش می‌داد. امروز این رقم به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده و حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت را شامل می‌شود.

معاون بنیاد مسکن افزود: برای اقشار کم‌درآمد و خانوارهای دهک‌های یک تا سه، علاوه بر تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض نیز از محل منابع نهادهای حمایتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: در صورت ناتوانی متقاضیان در تأمین آورده شخصی، بخش مهمی از این آورده از محل کمک‌های بلاعوض تأمین خواهد شد تا اقشار ضعیف جامعه نیز امکان بهره‌مندی از مسکن ایمن و مقاوم را داشته باشند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
۱۶ هزار ساختمان ناایمن در کشور وجود دارد/ ارائه دستورالعمل ساخت‌وساز در مناطق فرونشست
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
صرفه‌جویی ۱۰ همتی سامانه خودنویس در ثبت معاملات مسکن
هشدار رئیس سازمان هواشناسی کشور
افزایش قابل‌توجه میانگین دمای جهانی طی دهه اخیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش باران و رعد وبرق مهمان نواحی شمال کشور تا ابتدای هفته آینده
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
تامین امنیت غذایی بدون مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
آخرین اخبار
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
تامین امنیت غذایی بدون مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
بارش باران و رعد وبرق مهمان نواحی شمال کشور تا ابتدای هفته آینده
تملک اراضی خط راه‌آهن رشت - آستارا تا پایان سال به اتمام می‌رسد
زمستان با انضباط انرژی؛ الزام ادارات به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز
اختیار اصلاح قیمت بنزین به دولت واگذار شد+ فیلم
صادرات خدمات فنی و مهندسی از ۱۰درصد به ۲‌درصد کاهش یافت
دوسوم ظرفیت آردسازی کشور خالی است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه
اجرای توزیع کالابرگ با شکل جدید به زودی در کشور
ارز آوری ۳۵۰ میلیون دلاری صادرات فرش
بربام مدارس شهرستان‌های استان تهران، نیروگاه خورشیدی احداث می‌شود
گام بلند ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه برای توسعه ترانزیت
قیمت کالا‌های اساسی در طرح کالا برگ ثابت می‌ماند
ایرلاین‌ها حق قیمت‌گذاری مستقل برای بلیت را ندارند
نرخ برق عرضه‌شده در بورس انرژی بر ساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
۱۷ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
۱۶ هزار ساختمان ناایمن در کشور وجود دارد/ ارائه دستورالعمل ساخت‌وساز در مناطق فرونشست
کاهش بیش از ۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۰۲ هکتار زمین در کنار سد‌ها برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی شناسایی شد
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۱۵ فروند تا سال آینده/ بازگشت سه فروند هواپیما به چرخه پروازی تا پایان سال
مصوبه اجرایی آمایش سرزمین در صنعت پتروشیمی ابلاغ شد
مدنی زاده: روابط ایران و تاجیکستان با سازوکارهای ویژه قابل گسترش است
اراضی کشاورزی نباید به بهانه تامین‌مسکن از بین رود