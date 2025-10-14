باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مجید جودی، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن، با اشاره به اینکه وام مسکن روستایی در اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد، گفت: این وام شامل ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است که از این تعداد، ۲۰۰ هزار واحد در مناطق روستایی و ۲۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر قرار دارند. خوشبختانه، مبلغ وام از ۳۵۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: میزان کارمزد این تسهیلات ۵ درصد و دوره بازپرداخت آن ۲۰ سال است و این وام بدون هزینههای اضافی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
جودی توضیح داد: با توجه به شرایط خاص کشور و آغاز جنگ ۱۲ روزه در خرداد ماه، پرداخت وام به مردم همزمان با شروع جنگ آغاز شد. تا کنون نزدیک به ۱۲۵ هزار خانوار واجد شرایط به سیستم بانکی معرفی شدهاند و حدود ۵۵ هزار قرارداد وام منعقد گردیده است. تاکنون حدود ۷ همت (هزار میلیارد تومان) از محل این وام به مردم پرداخت شده است.
وی افزود: پیشبینی میشود که تا پایان آبان ماه، تمام ۲۲۰ هزار واحد به سیستم بانکی معرفی شوند و تا پایان آذر ماه، تمامی این قراردادها منعقد گردد. روند همکاری بانکها در زمینه مسکن روستایی مثبت و امیدوارکننده است. همچنین، در سه ماهه چهارم سال، برنامهریزی برای وام جدید برای سالهای آینده در حال انجام است.
او یادآور شد: برای اقشار کمدرآمد (دهکهای یک تا سه)، علاوه بر وام، کمکهای بلاعوض نیز از نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد و سازمان بهزیستی ارائه میشود. این کمکها میتواند از ۵۰ میلیون تومان تا ۲۵۰ میلیون تومان باشد و بسته به شرایط و هزینه نهایی واحد مسکونی متفاوت است.
وی افزود: با توجه به افزایش مبلغ وام و حمایتهای مختلف از اقشار کمدرآمد، امید میرود که شرایط بهتری برای تأمین مسکن در روستاها و شهرهای کوچک فراهم شود و بتوانیم در آینده نزدیک، مشکلات مسکن را به طور مؤثری حل کنیم.
بیان کرد: روند فعلی همکاری بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی مطلوب است و فرآیند اعطای وام با سرعت مناسبی در حال انجام است. در نظر داریم در سهماهه چهارم سال، وام جدید مربوط به امسال و سال آینده را نیز پس از تصویب در هیئت محترم وزیران عملیاتی کنیم.
جودی تاکید کرد: خردادماه امسال پرداخت وامها آغاز شد و تلاش میکنیم مقدمات وام جدید تا پایان سال جاری فراهم شود تا از ابتدای سال آینده اجرای آن آغاز شود. این طرح از سال ۱۳۸۴ با سقف وام پنج میلیون تومانی آغاز شد که در آن زمان حدود ۷۰ درصد هزینه تمامشده احداث یک واحد مسکونی روستایی را پوشش میداد. امروز این رقم به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده و حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت را شامل میشود.
معاون بنیاد مسکن افزود: برای اقشار کمدرآمد و خانوارهای دهکهای یک تا سه، علاوه بر تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض نیز از محل منابع نهادهای حمایتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: در صورت ناتوانی متقاضیان در تأمین آورده شخصی، بخش مهمی از این آورده از محل کمکهای بلاعوض تأمین خواهد شد تا اقشار ضعیف جامعه نیز امکان بهرهمندی از مسکن ایمن و مقاوم را داشته باشند.