معاون باشگاه پرسپولیس درباره عملکرد ۳ ماه خود در این باشگاه و مسائل سرخپوشان توضیحاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد انصای معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس درباره عملکرد سه ماهه خود در این باشگاه اظهار کرد : وقتی قبول مسئولیت کردم تقریبا اکثر انتصاب‌های مربوط به این حوزه انجام شده بود. یکی از نخستین اقداماتی که داشتیم رسیدگی به موضوع مدارس فوتبال و ورزشگاه شهدای گمنام و بازسازی آن بود، به ویژه که با تلاش‌های باشگاه و بخش حقوقی مشکلات قانونی هم کاملا برطرف شده بود. بدون اغراق، پرسپولیس پرطرفدارترین و محبوب‌‎ترین تیم و تشکیلات ورزشی کشور است. نه فقط تهران بلکه از کل ایران صحبت می‌کنیم. به نظرم ضروری است که سطح تماس با مردم و دسترسی به پرسپولیس باید خیلی بیشتر از این باشد. پرسپولیس با این جایگاه برای کشور سرمایه است و هواداران هم برای پرسپولیس سرمایه هستند. در این ارتباط روی ساماندهی مدارس فوتبال هم طرح ویژه‌ای داریم. طرح توجیهی توسعه مدارس فوتبال باشگاه پرسپولیس، آماده شده است. بانک اطلاعاتی را تهیه کرده‌ایم. نامه‌نگاری‌ها با ادارات کل و هیات‌های فوتبال انجام شده است و با رفع موانع و دست‌اندازهای قانونی از سوی باشگاه، کار جدی را استارت می‌زنیم و از جمله اهدافی که داریم ارایه سطح بالاتری از استانداردها در این مدارس است. در این حوزه چه به عنوان راه‌اندازی تشکیلات ورزشی و چه به عنوان عضوی از کادر فنی تیم ملی جوانان تجربه داشته‌ام.

او در مورد اهداف پیش‌بینی شده برای ورزشگاه شهدای گمنام گفت: در این ورزشگاه هم کار سنگینی آغاز شده و از همکاری همه جانبه شهرداری منطقه استفاده شد. فقط ۳۰ کامیون نخاله و زباله از این مجموعه خارج گردید. چمن مصنوعی قبلی جمع‌آوری و زیر سازی جدید اجرا شد. الان به مرحله نصب چمن مصنوعی جدید رسیدیم. شهرداری منطقه، بودجه‌ای اختصاص داده و بخشی از اعتبار مورد نیاز هم از سوی باشگاه تامین می‌شود. هماهنگی کامل برای آسفالت و نوسازی محوطه و فضای سبز هم تمام شده است و به باشگاه اعلام کردیم در صورت تمایل امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای نوسازی کامل استخر وجود دارد.

انصاری در مورد تیم بانوان پرسپولیس گفت: یکی دیگر از مهمترین چالش‌ها در بدو ورود هم موضوع تیم بانوان بود. زمان خیلی خیلی کمی داشتیم و از تاکیدات باشگاه اقدام سریع در این ارتباط بود. ورود کردیم در حالی که اکثر بازیکنان فعال جذب تیم‌های مختلف شده بودند، از سوی دیگر بعد از تشکیل تیم، زمان برای آماده‌سازی کم بود. از این رو امکان ایجاد شرایط ایده‌ال نبود. در شروع کار، ما فقط ۷ بازیکن داشتیم و تیم سرمربی هم نداشت. با تمام این اوصاف در کمترین زمان تیم جمع شد ولی بعد از آن فقط ۱۵ روز فرصت برای آماده‌سازی داشتند.در اقدام بعدی با توجه به این که با جابه‌جایی محل تمرینات تیم آقایان بخشی از امکانات مجموعه شهید کاظمی به مجموعه آزادی منتقل شد باید برای رفع نقایص ورزشگاه شهید کاظمی اقدام می‌‎کردیم که انجام شد.

تشکیل آکادمی فوتبال بانوان هم از برنامه‌هایی است که از ابتدا به آن‌ فکر بوده‌ایم و باید در آینده با پشتیبانی باشگاه به انجام برسد.

معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس درباره تشکیل تیم ب این باشگاه گفت: در حوزه آکادمی فوتبال باشگاه تمام نفرات اداری و فنی قبل از حضور من چیده شده بودند. در نتیجه جلسات فنی با مربیان داشتیم. از سوی باشگاه حساسیت و تاکید زیادی روی این بخش وجود دارد. در مورد اصلاح مسایل اداری و سازمانی اقدام کردیم و تذکر داده شد. نسبت به تجهیز خوابگاه بازیکنان اقدام شد. سالنی با کاربری‌های مختلف ایجاد شده است که هم نمازخانه است و هم برای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی تیم‌ها استفاده ‌می‌شود. در این ارتباط به ویژه روی آموزش‌هایی که به آینده بازیکنان کمک می‌کند اصرار و برای آن، برنامه داریم. آکادمی باید در این بخش‌ها فعال باشد.

او تصریح کرد: در مورد ارزیابی عملکرد آکادمی باید صبر کنیم. طبق یک لیست، موارد مختلفی مورد توجه است و امتیاز دارد. در پرسپولیس اصلا نمی‌توانیم نسبت به نتایج بی‌تفاوت باشیم و خیلی مهم است. همچنین استراتژی باشگاه شناسایی، جذب و پرورش استعدادها است. ورودی تیم اصلی و همچنین لیگ برتر و لیگ یک از آکادمی، عملکرد در این بخش را نشان می‌دهد. آکادمی در سه فصل قبل‌تر در هر دو بخش روند صعودی داشت و به عنوان مثال سال قبل دو قهرمانی و دو نایب قهرمانی داشتیم و این می‌تواند معیار قرار بگیرد. به عنوان مثال، نتایج تیم امید که در واقع تیم دوم باشگاه است نگران کننده بوده است و روی این مساله حساس هستیم. معاونت ورزشی در این مدت نسبت به تمدید مجوز آکادمی و مجموعه‌های ورزشی در اختیار را انجام داد و در جریان این امر با توجه به اضافه شدن تیم بانوان و برنامه برای آکادمی فوتبال بانوان مجوز ورزش بانوان هم اخذ شد.

انصاری افزود: یکی از ایده‌هایی که به دنبال اجرای آن هستیم، اجرای برنامه‌هایی برای گردهمایی پیشکسوتان و بازیکنان سابق همراه با خانواده‌هایشان است. تشکیل تیم ب نیز از برنامه‌های ما است که با هماهنگی هیات مدیره و مدیرعامل پیش می‌رود. در یک مورد با توجه به ارتباط‌هایی که داشتیم یک امکان بسیار خوب برای خرید امتیاز پیش آمد ولی هنوز نهایی نشده است. با توجه به تجربه خوبی که آقای حسین عبدی در این حوزه داشتند، در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم درباره موضوعات مرتبط با این طرح مفصل گفتگو شد.

او در مورد دلیل پذیرش این مسئولیت گفت: فکر می‌کنم یکی از سخت‌ترین زمان‌ها را هم انتخاب کردم. از خرداد ۱۴۰۲ دو سالی می‌شود به عنوان بازیکن از فوتبال خداحافظی کردم. در این مدت واقعا لطف زیادی به من شد و پیشنهادهای مختلفی چه برای مدیریت و چه برای کار فنی از پرسپولیس و دیگر باشگاه‌ها دریافت کردم. حتی برای سرمربیگری و مدیر فنی در لیگ برتر پیشنهاد داشتم. با تمام اینها در این مدت به عنوان یک فعالیت شخصی روی موسسه خیریه و مجموعه تمرکز داشتم که هدف از آن، رویدادهای خیریه، سازماندهی ورزشکاران در این امور و همچنین توجه فوتبال پایه و ایجاد زیرساخت بهتر بود. این یک دِین و وظیفه‌ای بود که احساس می‌کردم. واقعا با دست خالی شروع کردیم. از کمک‌های دولتی و غیر دولتی خبری نبود. وام گرفتیم که زمین را راه بیندازیم یا سالن بدنسازی درست کنیم و با درآمد آنها وام را تسویه کنیم.

او ادامه داد: الان بازیکنان لیگ برتری از آن سالن استفاده می‌کنند. بعد هم در کادر فنی تیم ملی جوانان حضور پیدا کردم. بعد این دو سال احساس کردم شاید الان زمان آن باشد که حضور جدی‌تری در فوتبال داشته باشم. در این مدت پیشنهاد مدیرعاملی یک باشگاه لیگ یک، دستیار ویژه وزیر، کاندیداتوری برای انتخابات شورای شهر و حتی بازی در ذوب‌آهن را دریافت کرده بودم. اما در نهایت انتخاب من پرسپولیس بود آن را هم خانه خودم می‌دانم و هم به جهت عظمتی که دارد بدون تعارف، حضور در آن افتخار بزرگی است.

معاون باشگاه پرسپولیس در چالش‌های قبول مسئولیت گفت: قبل از این که بیایم با معاونان پیشین باشگاه صحبت کردم. نظرات‌شان را شنیده بودم. واقعا کار سختی را پیش رو می‌دیدم. نخستین تلقی من این بود که پرسپولیس به عنوان تشکیلات ورزشی، جدی‌ترین معاونتش باید همین معاونت ورزشی باشد. یکی از کمبودها را در این مساله دیدم که معاونت ورزشی حضور جدی در مسایل باشگاه ندارد. سعی من این است که این روند تغییر کند و این معاونت باید در مرکز اتفاقات و رویدادهای باشگاه قرار بگیرد. به خاطر همین به بسیاری موارد ورود کرده‌ام. با توجه به بزرگی پرسپولیس و هواداران آن باید بگویم حتی با ایده‌آل خودم خیلی فاصله داریم. شخصا از این جایگاه انتظارات بیشتری دارم. باید رشد و سرعت بیشتری در امور داشته باشیم. البته این یک کار تشکیلاتی است و هر اقدامی برآیند تلاش و فعالیت همه بخش‌های مجموعه و مدیریت خواهد بود. همان‌طور که گفتم زمانی وارد مجموعه شدم که انتصاب‌ها انجام شده بود و امکان تصمیم‌گیری و انتخاب نداشتم. راهکار این بود با شرایط فعلی پیش برویم و نفرات را از دل مجموعه پیدا کنیم و توانمندی را افزایش دهیم. در این مدت تغییرات و اصلاحاتی که احساس کردیم به نفع پرسپولیس است را پیشنهاد می‌دهیم. ممکن است قبول یا رد شود یا به زمان دیگری موکول شود.

او در مورد ورود به نقل و انتقالات گفت: من بر سر حرفی که به هواداران گفتم هستم. اگر بخواهم یا لازم ببینم تصمیم دیگری بگیرم هم به باشگاه می‌گویم و هم هواداران را در جریان قرار می‌دهم. تصمیم من همان است که گفتم. روند جذب بازیکن در پرسپولیس تاکنون به این شکل بوده است که معاونت ورزشی نقش کمرنگی در آن داشته است. فکر و تلاش من این است که این معاونت در جذب بازیکنان موثر و مثمر ثمر باشد. همین حالا هم مشغول شده‌ایم. چند گزینه خوب را هم با توجه به نیازهای تیم، برای نیم فصل به کادر فنی پیشنهاد داده‌ایم. در صورت تایید وارد مذاکره می‌شویم. این کار با هماهنگی باشگاه در حال انجام است. طبعا اگر روزی هم احساس کنم این امور از کانال دیگر انجام می‌شود یا نسبت به من اقبالی برای انجام آن از سوی باشگاه وجود ندارد، کلا نمی‌مانم، اما الان این طور نیست. در آینده نزدیک متوجه خواهیم شد.

انصاری در خصوص تفاوت حضور در پرسپولیس به عنوان بازیکن و حضور به عنوان معاون گفت: هر یک دشواری‌های خاص خودش را دارد. فشار روانی زیاد است. بازی و موفقیت در پرسپولیس برای همین، کار هر بازیکنی نیست و خیلی بیش از مهارت فنی فوتبال نیاز دارد. حالا تصور کنید مدیریت در آن بارها سخت‌تر از بازی کردن است. وقتی بازی می‌کنید حداقل معلوم است با چه چیزی طرف هستید و حریف کدام است.

او در واکنش به اخبار مذاکره با حسین عبدی گفت: حسین عبدی در پرسپولیس، بازیکن، کاپیتان، مربی، مدیر آکادمی، عضو هیات مدیره و دیگر موارد بوده است. بالاترین مدرک مربیگری را از سخت‌گیرترین کشور گرفته است. دانش، تجربه و تخصص را با هم دارد. حتی با مباحث اقتصادی فوتبال آشنا است. در حوزه ایجاد زیرساخت‌های ورزشی دارای تجربه کاری است. در واقع یک آدم جامع الاطراف در فوتبال است. پس ملاقات‌هایی از این دست عجیب نیست. در آن جلسه درباره مسایل مختلفی صحبت شد ولی این که بخواهند در پرسپولیس مربی بشوند و بعضی به آن دامن زدند اصلا مطرح نبود. اگر قرار بود چنین حرفی زده شود این کار، این قدر علنی انجام نمی‌شد. مگر بعد از این همه تغییرات فنی در دوفصل اخیر، وحید هاشمیان چه قدر زمان در اختیار داشته است؟ در آن جلسه همان طور که گفتم درباره تیم ب صحبت شد. نظرات در حوزه توسعه فوتبال جوانان و فوتبال پایه اخذ شد. در مورد شرایط تیم اصلی و تیم بانوان که ایشان در آن هم برای مقطعی حضور خوب داشتند و خیلی موارد صحبت شد.

انصاری در مورد نظر شخصی خود در مورد هاشمیان گفت: پرسپولیس واقعا در برهه حساسی قرار گرفته است. فکر می‌کنم در این باره باید با شفافیت بیشتری با هوادار صحبت می‌شد. از طرفی باید حال هوادار را درک کنیم. در این چند سال در حوزه رسانه و فضای مجازی انفجار رخ داده است. هوادار فوتبال از صبح تا نیمه شب زیر موج اخبار و پیام‌های نگران کننده و استرس آور قرار دارد. ۱۰ سال قبل هم این طور نبود و به عنوان مثال آقای برانکو با وجود نتایج اولیه با حمایت هواداران توانست آن معماری و فلسفه‌ای که می‌خواست را اجرا کند. الان بعد از قهرمانی‌های مکرر صبر هواداران هم کم‌تر است و عدم قهرمانی در فصل گذشته هم نگران‌ترشان کرده است. خب همه این مسایل و فشارها روی تیم، بازیکنان و بیشتر از همه وحید هاشمیان حاکم شده است. واقعا شجاعت و شخصیت قوی دارد که وارد این کارزار شد.حالا حساسیت این برهه هیچ یک از این موارد نیست.

او افزود: پرسپولیس در دو فصل قبل از این فصل، چهار سرمربی داشته است. این اصلا خوب نیست. روی بدن، ذهن، روح و روان و فوتبال بازیکن و تیم تاثیر می‌گذارد. مقابله با آثار و تبعات این مساله و رفع مشکلات ناشی از آن به هر حال زمانی را لازم دارد. به نظرم این تیم و وحید هاشمیان شایسته احترام و فرصت بیشتری هستند. در واقع همه ما باید تمام توان‌ و همیت خودمان را روی این مساله بگذاریم که کادر فعلی به موفقیت برسد، نه این که در اولین فرصت خودمان را کنار بکشیم. ضمن این که با در نظر گرفتن همه این موارد، هر چند نتایج به حق دلخواه هواداران نبود ولی این طور هم نبوده است که فکر کنیم در ادامه منتج به نتایج مطلوب نمی‌شود ضمن این که در جدول فاصله خاصی با دیگر تیم‌ها ندارد که نه این حجم از تغییر بازیکن، و نه تغییرات کادر فنی را تجربه نکردند.