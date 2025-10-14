امام جمعه تبریز گفت:مردم و مسئولین باید وحدت داشته باشند با کمک و همیاری پای کار باشند چنانچه دشمنان در دفاع مقدس۱۲ روزه به جهت وحدت مردم شکست خوردند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه چاراویماق به اهمیت نماز جمعه در آیات و احادیث اشاره کرد گفت:نماز جمعه عبادتی است که در ظهر روز جمعه و با شرایط خاصی انجام میشود و نماز جمعه باعث حرام شدن آتش جهنم و آسان شدن ترس و هول قیامت و کشیده شدن قلم عفو بر جرایم گذشته میشود و ثواب شرکت در نماز جمعه برای کسی که قادر به انجام حج نیست برابر با حج است
وی گفت:نماز جمعه فضیلتهای زیادی دارد. در دین اسلام به نماز جمعه تاکید فراوانی شده است و خداوند در قرآن مومنان را به حضور در نماز جمعه دعوت فرموده است.
وی با اشاره به وحدت مردم گفت:مردم و مسئولین باید وحدت داشته باشند با کمک و همیاری پای کار باشند چنانچه دشمنان در دفاع مقدس۱۲ روزه به جهت وحدت مردم شکست خوردند.
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی از خدمات ۸ ساله حجتالاسلام صفری تقدیر و حجتالاسلام شیخ علیزاده به عنوان امام جمعه جدید چاراویماق معرفی شد.