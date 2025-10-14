پروژه ۱۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن واقع در منطقه طاق گستران خرم‌آباد، یکی از طرح‌های بزرگ ملی در حوزه مسکن کشور است که با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه و کاهش فشار بر بازار مسکن اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژه ۱۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن بخشی از برنامه کلان دولت برای تحقق وعده‌های تأمین مسکن اجتماعی و ایجاد شهرک‌های منظم و مجهز در مناطق مختلف کشور محسوب می‌شود و یکی از پروژه‌های مهم مسکن ملی در استان لرستان است که با پیمانکاری شرکت طاق گستران غرب در حال اجرا می‌باشد. این پروژه در فاز ۲ کمالوند خرم‌آباد واقع شده و تحت نظارت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار دارد.

ایجاد واحد‌های مسکونی برای افراد و خانواده‌هایی که توان مالی خرید مسکن در بازار آزاد را ندارند.

با تمرکز بر طاق گستران، هدف ارتقای ساختار شهری، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد امکانات رفاهی برای ساکنان است.

 با ارائه واحد‌های مسکونی قابل‌دسترس، فشار جمعیتی بر مرکز خرم‌آباد کاهش می‌یابد.

پروژه‌های عمرانی و خدماتی در طول ساخت و بهره‌برداری، فرصت‌های شغلی برای نیروی کار محلی ایجاد می‌کند.

پروژه طاق گستران خرم‌آباد، با هدف پاسخ به نیاز‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و ارتقای توسعه شهری، می‌تواند تحولی مهم در حوزه مسکن و کیفیت زندگی ساکنان منطقه ایجاد کند. موفقیت این پروژه علاوه بر تأمین سرپناه برای خانواده‌ها، موجب رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز خواهد شد. با رعایت کیفیت ساخت، توجه به زیرساخت‌ها و خدمات شهری، این طرح می‌تواند الگویی موفق برای سایر شهر‌های کشور باشد.

پروژه ۱۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن طاق گستران خرم‌آباد در مراحل پایانی ساخت قرار دارد، اما متقاضیان با مشکلاتی مانند تأخیر در تحویل واحد‌ها و افزایش قیمت‌ها مواجه هستند. با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، امیدواریم که این مشکلات به‌زودی برطرف شود و متقاضیان بتوانند واحد‌های خود را تحویل گیرند.

برچسب ها: مسکن ، لرستان
خبرهای مرتبط
زمین‌های شناسایی‌شده لرستان آماده استفاده در طرح نهضت ملی مسکن هستند
واگذاری ۴۰۳ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در لرستان
واگذاری زمین رایگان به ۱۳۰ خانوار دلفانی در قالب طرح جوانی جمعیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادارات و دستگاه‌های اجرایی لرستان پنجشنبه‌ها دورکار شدند
ضرورت توجه ملی و راهبردی به توسعه متوازن استان‌ها ؛ آب لرستان به کام صنایع آب بر کشور
گام بلند لرستان برای ثبت جهانی مسجد جامع بروجرد
زالزالک‌های لرستان؛ سرخ‌ترین لبخند پاییز بر دامان زاگرس
ازدواج دیرهنگام و جمعیت رو به کاهش؛ لرستان به راهکار نیاز دارد
رویای قطار در لرستان؛ طرح‌های ریلی در پیچ و خم اختلافات و بی‌پولی
فاجعه در بیمارستان‌های بروجرد؛ دپوی زباله‌های عفونی جان پرسنل و بیماران را تهدید می‌کند!
آخرین اخبار
فاجعه در بیمارستان‌های بروجرد؛ دپوی زباله‌های عفونی جان پرسنل و بیماران را تهدید می‌کند!
زالزالک‌های لرستان؛ سرخ‌ترین لبخند پاییز بر دامان زاگرس
رویای قطار در لرستان؛ طرح‌های ریلی در پیچ و خم اختلافات و بی‌پولی
ازدواج دیرهنگام و جمعیت رو به کاهش؛ لرستان به راهکار نیاز دارد
ادارات و دستگاه‌های اجرایی لرستان پنجشنبه‌ها دورکار شدند
ضرورت توجه ملی و راهبردی به توسعه متوازن استان‌ها ؛ آب لرستان به کام صنایع آب بر کشور
گام بلند لرستان برای ثبت جهانی مسجد جامع بروجرد
جشنواره انار کوهدشت؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت بزرگ استان به کشور
اجرای طرح ملی افزایش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری ۱۹۴ روستای لرستان کلید خورد
حس خوب زندگی در روستا‌های لرستان + فیلم
تعاونی‌های مسکن در بروجرد؛ رؤیایی که به کابوس تبدیل شد
بافت تاریخی و کهن بروجرد در محاصره ترافیک شهری
پروژه فاضلاب ونایی؛ وقتی کمبود منابع و هماهنگی، سرعت کار را می‌گیرد
محور روستا‌های کونانی کوهدشت؛ گذرگاهی از ریشه تا آینده نیاز به توجه و بهسازی
متقاضیان پروژه طاق گستران خرم آباد چشم‌انتظار خانه‌های وعده‌داده‌شده
۶۰ هزار زنگ خطر! لرستان در محاصره بحران فرسودگی شبکه‌های آب
دستگیری سارق تحت عنوان مامور اداره گاز در خرم آباد
۱۸ همت سرمایه‌گذاری؛ صنایع شیمیایی لرستان آماده جهش صنعتی
قفل بانک‌ها بر درِ مسکن ملی لرستان؛ این خانه همچنان دور است!