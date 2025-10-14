باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژه ۱۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن بخشی از برنامه کلان دولت برای تحقق وعده‌های تأمین مسکن اجتماعی و ایجاد شهرک‌های منظم و مجهز در مناطق مختلف کشور محسوب می‌شود و یکی از پروژه‌های مهم مسکن ملی در استان لرستان است که با پیمانکاری شرکت طاق گستران غرب در حال اجرا می‌باشد. این پروژه در فاز ۲ کمالوند خرم‌آباد واقع شده و تحت نظارت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار دارد.

ایجاد واحد‌های مسکونی برای افراد و خانواده‌هایی که توان مالی خرید مسکن در بازار آزاد را ندارند.

با تمرکز بر طاق گستران، هدف ارتقای ساختار شهری، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد امکانات رفاهی برای ساکنان است.

با ارائه واحد‌های مسکونی قابل‌دسترس، فشار جمعیتی بر مرکز خرم‌آباد کاهش می‌یابد.

پروژه‌های عمرانی و خدماتی در طول ساخت و بهره‌برداری، فرصت‌های شغلی برای نیروی کار محلی ایجاد می‌کند.

پروژه طاق گستران خرم‌آباد، با هدف پاسخ به نیاز‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و ارتقای توسعه شهری، می‌تواند تحولی مهم در حوزه مسکن و کیفیت زندگی ساکنان منطقه ایجاد کند. موفقیت این پروژه علاوه بر تأمین سرپناه برای خانواده‌ها، موجب رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز خواهد شد. با رعایت کیفیت ساخت، توجه به زیرساخت‌ها و خدمات شهری، این طرح می‌تواند الگویی موفق برای سایر شهر‌های کشور باشد.

پروژه ۱۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن طاق گستران خرم‌آباد در مراحل پایانی ساخت قرار دارد، اما متقاضیان با مشکلاتی مانند تأخیر در تحویل واحد‌ها و افزایش قیمت‌ها مواجه هستند. با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، امیدواریم که این مشکلات به‌زودی برطرف شود و متقاضیان بتوانند واحد‌های خود را تحویل گیرند.