مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند گفت:استاندارد آسانسور‌ها در پروژه‌های سهند پیش از بهره‌برداری به‌ طور کامل اخذ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ فرهاد سعیدی در نشست مشترک مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی با اشاره به اولویت استفاده از مصالح باکیفیت و رعایت کامل استاندارد‌ها در تمامی پروژه‌های این شهر به‌ویژه در بخش مسکن ملی گفت: استاندارد آسانسور‌ها در پروژه‌های سهند پیش از بهره‌برداری به‌ طور کامل اخذ می‌شود.

وی گفت:این شهر در این زمینه از جمله شهر‌های برتر کشور محسوب شده و هیچ پروژه‌ای بدون دریافت استاندارد‌های لازم و نظارت کیفی به مرحله افتتاح و بهره‌برداری نمی‌رسد.

شهرام کاشانی‌ اصل مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی هم با اشاره به بازخورد‌های مثبت کارشناسان این اداره کل درباره کیفیت مصالح و فرآیند‌های ساخت‌وساز در پروژه‌های شهر جدید سهند آمادگی کامل مجموعه تحت مدیریت خود را برای همکاری و ارتقای هرچه بیشتر سطح استاندارد مصالح به‌کار رفته اعلام کرد.

وی با بیان این‌که در مسیر بهبود مستمر کیفیت آماده‌ایم هر گونه پیشنهاد سازنده را پیگیری کنیم افزود: تاکید و تمرکز اصلی ما بر اخذ استاندارد‌های ضروری به‌ویژه استاندارد آسانسورها پیش از بهره‌برداری، نشانه‌ای روشن از تعهد جدی ما به ایمنی و رضایتمندی ساکنان آینده این پروژه‌ها است.

