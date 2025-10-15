باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام دبیرخانه شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد، پس از بازبینی زنده آثار تولید شده از استان‌های مختلف کشور، تعداد ۱۲ گروه نمایشی توانستند برای حضور در شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد امتیاز لازم را کسب کنند.

نمایش‌های راه‌یافته به این دوره جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد عبارتند از:

-نمایش شاعره آتش به نویسندگی اصغر خلیلی و کارگردانی فاطمه فقیهی از کاشان

-نمایش سلام همکلاسی به نویسندگی محمد امین نجار نیشابوری و کارگردانی جعفر حاجی عباس زاده از کاشان

-نمایش آیینه ماه به نویسندگی و کارگردانی زینب باغانی از مشهد

-نمایش جشن تولد به نویسندگی عالیه غفاریان و کارگردانی حصان مومنیان از مشهد

-نمایش روزی که بهشتی شدم به نویسندگی ندا ثابتی و کارگردانی آنا نعمتی از کرج

-نمایش شکوفه به نویسندگی مصطفی مصیب زاده و کارگردانی میلاد بیانی از رشت

-نمایش کبوترانه به نویسندگی و کارگردانی مریم عبدی از ایلام

-نمایش گریه کن ابر سفید به نویسندگی حسین فدایی حسین و کارگردانی ابوالفضل میرزایی از قم

-نمایش سفر پیچیده گروه نجات به نویسندگی و کارگردانی علی اصغر ایمان زاده از قم

-نمایش ۴۲۲ به نویسندگی و کارگردانی داوود رمضان زاده از میناب

-نمایش لباس عزایی برای خانم معلم به نویسندگی محمد فخرایی مطلق و کارگردانی فرشته قادری از شهر کرد

-نمایش مهم نیست به نویسندگی و کارگردان نیره غلامی از مشهد

گفتنی است، شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد از ۳ تا ۶ آبان ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی