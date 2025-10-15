باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: آنفولانزا یک بیماری ویروسی حاد تنفسی است که این بیماری می‌تواند از یک سرماخوردگی ساده تا عفونت شدید ریوی و مرگ متغیر باشد.

وی افزود: ویروس آنفولانزا هر سال تغییراتی در ساختار ژنتیکی خود ایجاد می‌کند (به‌ویژه در پروتئین‌های سطحی همگلوتینین و نورآمینیداز)، به همین دلیل ایمنی ناشی از عفونت یا واکسن سال‌های قبل معمولاً کافی نیست.

امیری تاکید کرد: واکسن آنفولانزا مهم‌ترین ابزار پیشگیری از ابتلا یا بروز شکل شدید بیماری است. سازمان جهانی بهداشت (WHO) و مراکز کنترل بیماری‌ها (CDC) توصیه می‌کنند که تقریباً همه افراد بالای ۶ ماه، هر سال در فصل پاییز واکسینه شوند.

وی بیان کرد: با توجه به افزایش شیوع آنفلوانزا وبیماری‌های تنفسی اقدامات پیشگیرانه از جمله آموزش در خصوص بیماری‌های تنفسی، نحوه پیشگیری، درمان و همچنین واکسیناسیون گروه‌های هدف طی هفته اخیر در این راستا صورت انجام شد.

گروه‌های هدفی که تاکنون توسط واحد مبارزه با بیماری‌های واگیر با توجه به تعداد واکسن‌های موجود واکسینه شده‌اند شامل مادران باردار، بیماری‌های خاص، پرسنل در معرض خطر در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی سطح شهر، مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی، زندان ها، مراکز دیالیز دولتی وخصوص و پرسنل مرکز بهداشت خرم آباد و مراکز محیطی می‌باشند، سایر ادارات که گروه هدف می‌باشند نیز در روز‌های آتی با برنامه مدون توسط واحد واگیر مرکز بهداشت شهرستان واکسینه خواهند شد.