ابراهیم عزیزی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اسنپ بک و آینده جبهه مقاومت گفت: آنچه امروز نیاز داریم همدلی و همراهی برای عبور از جنگ روانی دشمن و خنثی کردن توطئه‌های دشمن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم عزیزی صبح امروز پنج شنبه ۲۴مهرماه در ادامه سلسله نشست‌های جهاد تبیین در شبستان امام خمینی (ره) حرم شاهچراغ (ع) با موضوع آینده جبهه مقاومت ضمن اشاره به عقبه اتفاقات اخیر و نشستی که در شرم الشیخ مصر برگزار شد، اظهار داشت: نشست شرم الشیخ یک شوی سیاسی مضحک و تحقیرآمیز برای سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم صهیونیستی، بیرون آوردن رژیم از باتلاق و شکست‌های این رژیم در پیشبرد سیاست هایش بود که با راهبری آمریکا برگزار شد.

این نماینده مجلس افزود: همگان دیدند که رییس جمهور آمریکا چقدر تحقیرآمیز با سران کشور‌ها در این نشست برخورد کرد که نشان از خلق و خوی استکباری این کشور در طول سالیان دارد؛ نشستی که هیچ دستاوردی نداشت.

او با اشاره اهداف خصمانه و پنهان آمریکا در قبال ایران و تحمیل جنگ ۱۲روزه به ایران ادامه داد: آمریکا برای متلاشی کردن نظام سیاسی ایران وارد یک کارزار سیاسی و نظامی برای از بین بردن مولفه‌های قدرت ایران همچون هسته‌ای، موشکی و... شد و در این راستا با چهارچوب مذاکره، بحران و فشار، اقدامات خود را دنبال کردند.

عزیزی افزود: آنها ابتدا مذاکره و توافق را مطرح کردند، اما در واقع می‌خواستند با از بین بردن ظرفیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، این مذاکره ختم شود که با هوشیاری حاکمیت و رهنمود‌های حکیمانه رهبر انقلاب این توطئه نیز خنثی شد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنها وقتی دیدند در مذاکره به هدف خود نمی‌رسند اقدام نظامی را دنبال کردند و جنگ ۱۲روزه را بر ما تحمیل نمودند که در این پروژه نیز شکست خوردند چراکه به هدف خود که ساقط کردن نظام بود نرسیدند.

عزیزی با اشاره به مکانیسم ماشه و دادن ضریب بیجا به این موضوع اضافه کرد: اسنپ بک تاثیری در معادلات اقتصادی کشور نداشت چراکه عموما برای مقابله با قدرت هسته‌ای و موشکی ایران طراحی شده بود، اما اروپایی‌ها با این مکانیسم به دنبال فشار حداکثری بودند تا ایران را وادار به تسلیم کنند که این پروژه نیز راه به جایی نبرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان نیز با اشاره به آمادگی کامل نظامی جهت مقابله با تهدیدات دشمنان گفت: اگر دشمن بخواهد اقدامی را انجام دهد همچون نبرد ۱۲روزه با اقدام متقابل و محکم‌تر ایران روبه رو خواهد شد.

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی مجلس ، آمریکا ، جهاد تبیین ، رژیم صهیونیستی
