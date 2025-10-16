باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود، از اتمام مکالمه طولانی با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود خبر داد، آن را «بسیار سازنده» خواند و گفت که «پیشرفت بزرگی» در این مکالمه حاصل شده است.

ترامپ در تروث سوشال نوشت: «من همین الان مکالمه تلفنی‌ام با ولادیمیر پوتین را به پایان رساندم و این مکالمه بسیار سازنده بود... من واقعاً معتقدم که موفقیت در خاورمیانه به مذاکرات ما برای پایان دادن به جنگ اوکراین کمک خواهد کرد».

رئیس جمهور آمریکا گفت که زمان زیادی صرف صحبت درباره تجارت روسیه و آمریکا در بازه زمانی پس از جنگ شده و در پایان تماس دو طرف توافق کرده‌اند که هفته آینده جلسه‌ای در سطح مشاوران عالی‌رتبه برگزار کنند. جلسات اولیه با ریاست «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا هدایت خواهد شد.

ترامپ به طور جداگانه اشاره کرد که قرار است با پوتین دیدار دو جانبه‌ای در بوداپست داشته باشد. او نوشت: «من و رئیس جمهور پوتین در یک مکان توافق شده در بوداپست ملاقات خواهیم کرد تا ببینیم آیا می‌توانیم به این جنگ «شرم‌آور» بین روسیه و اوکراین پایان دهیم یا خیر».

با این حال، رئیس جمهور آمریکا زمان این دیدار را مشخص نکرد.

در انتهای این پست، ترامپ به دیدار با زلنسکی اشاره کرد و گفت: «من و رئیس جمهور زلنسکی فردا در دفتر بیضی شکل کاخ سفید ملاقات خواهیم کرد و در آنجا درباره مکالمه من با پوتین و موارد دیگر صحبت خواهیم کرد. من معتقدم که پیشرفت بزرگی در گفتگوی تلفنی امروز حاصل شد».

ولودیمیر زلنسکی فردا به واشنگتن سفر می‌کند و پیش‌بینی می‌شود محور گفت‌و‌گو‌های او و ترامپ، تحویل موشک‌های تاماهاک به کی‌یف خواهد بود. موشک تاماهاک یک موشک کروز دوربرد ساخت آمریکا است که برای حمله به اهداف زمینی و دریایی طراحی شده است. موشک‌های تاماهاک (در صورتی که واقعا برای اوکراین ارسال شوند) اهمیت زیادی خواهند داشت؛ چون می‌توانند فاصله‌های طولانی را با دقت بالا طی کنند و دامنه جنگ را به درون خاک روسیه گسترش دهند.

دونالد ترامپ روز یکشنبه در حال سفر به سرزمین‌های اشغالی، درباره ارسال این موشک‌ها به اوکراین، گفت: ما در این مورد صحبت کردیم و باید ببینیم چه خواهد شد. صادقانه بگویم، ممکن است مجبور شوم با روسیه صحبت کنم. آیا آنها می‌خواهند موشک‌های تاماهاوک به اوکراین ارسال شوند؟ فکر نمی‌کنم.

منبع: شبکه‌های اجتماعی