حوزه قضایی بشاگرد به مالکان شترها هشدار داد: ظرف ۳ روز نسبت به جمع‌آوری شتر های سرگردان در حاشیه جاده ها اقدام کنید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛حوزه قضایی بشاگرد در اطلاعیه‌ای از مالکین شترهای سرگردان خواست ظرف سه روز برای جمع‌آوری و نگهداری دام‌های رهاشده در حاشیه و سطح راه‌های اصلی و فرعی شهرستان اقدام کنند.

 بر اساس این اطلاعیه، گزارش‌های مردمی و مشاهدات میدانی حاکی از حضور تعدادی شتر سرگردان در محورهای مواصلاتی است که می‌تواند موجب بروز حوادث جاده‌ای و خسارت به رانندگان شود.

در متن اطلاعیه آمده است که در صورت عدم اقدام مالکین در مهلت مقرر، نیروی انتظامی، بخشداری و اداره جهاد کشاورزی مجاز به جمع‌آوری شترها خواهند بود و اقدامات قانونی لازم از جمله ضبط و مصادره دام‌ها به نفع دولت اعمال خواهد شد. همچنین هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری، نگهداری و آگهی‌های لازم حسب مورد از مالک یا متصرف احتمالی اخذ خواهد شد.

خواجه رئیس حوزه قضایی بشاگرد با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت تردد و صیانت از حقوق عامه گفت: این اقدام در راستای پیشگیری از حوادث جاده‌ای و تأمین امنیت عمومی صورت می‌گیرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده شترهای سرگردان موضوع را بلافاصله به پاسگاه انتظامی یا بخشداری محل گزارش کنند.

وی افزود:پاسخ‌گویی مقامات محلی و نهادهای مرتبط برای اقدام سریع‌تر و کاهش خطرات ترافیکی مورد تأکید قرار گرفته است.

برچسب ها: شتر سرگردان ، بشاگرد
