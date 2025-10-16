به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛حوزه قضایی بشاگرد در اطلاعیه‌ای از مالکین شترهای سرگردان خواست ظرف سه روز برای جمع‌آوری و نگهداری دام‌های رهاشده در حاشیه و سطح راه‌های اصلی و فرعی شهرستان اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، گزارش‌های مردمی و مشاهدات میدانی حاکی از حضور تعدادی شتر سرگردان در محورهای مواصلاتی است که می‌تواند موجب بروز حوادث جاده‌ای و خسارت به رانندگان شود.

در متن اطلاعیه آمده است که در صورت عدم اقدام مالکین در مهلت مقرر، نیروی انتظامی، بخشداری و اداره جهاد کشاورزی مجاز به جمع‌آوری شترها خواهند بود و اقدامات قانونی لازم از جمله ضبط و مصادره دام‌ها به نفع دولت اعمال خواهد شد. همچنین هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری، نگهداری و آگهی‌های لازم حسب مورد از مالک یا متصرف احتمالی اخذ خواهد شد.

خواجه رئیس حوزه قضایی بشاگرد با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت تردد و صیانت از حقوق عامه گفت: این اقدام در راستای پیشگیری از حوادث جاده‌ای و تأمین امنیت عمومی صورت می‌گیرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده شترهای سرگردان موضوع را بلافاصله به پاسگاه انتظامی یا بخشداری محل گزارش کنند.

وی افزود:پاسخ‌گویی مقامات محلی و نهادهای مرتبط برای اقدام سریع‌تر و کاهش خطرات ترافیکی مورد تأکید قرار گرفته است.