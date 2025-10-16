باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدمحمد اتابک گفت: در ماه‌های ابتدایی امسال صادرات و واردات کشور کاهش یافته بود اما با همکاری بخش خصوصی، این روند در نیمه دوم سال بهبود یافته است.

وی با اشاره به چالش‌های تولیدکنندگان در حوزه انرژی، گفت: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت موظف است در صورت قطع برق و خسارات ناشی از آن، طبق ماده ۲۵ این قانون، ضرر و زیان تولیدکنندگان را جبران کند، اما این موضوع تاکنون اجرایی نشده است.

وی افزود: دولت با موافقت شخص رئیس‌جمهور بسته‌ای حمایتی برای جبران خسارات تولیدکنندگان ناشی از قطعی برق تدوین و ابلاغ کرده است.

اتابک اظهار کرد: ناترازی‌های انرژی در سال‌های اخیر آسیب زیادی به بخش تولید وارد کرده و بر همین اساس چندین گزارش به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده است.

وزیر صمت با اشاره به افزایش هزینه‌های انرژی، اظهار کرد: در سه سال اخیر، هزینه اعلامی برق رشد داشته و در برخی از زیرشاخه‌ها این میزان تا سه برابر نیز افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: در حالی که برخی تصور می‌کنند هزینه انرژی پایین است، واقعیت این است که تولیدکنندگان تحت فشار هزینه‌های سنگین قرار دارند و این مسئله بر تاب‌آوری تولید اثر منفی گذاشته است.

اتابک خاطرنشان کرد: هزینه‌های تولید در حوزه برق، گاز و مواد اولیه از جمله نگرانی‌های اصلی وزارت صمت است.

به گفته وی، در گذشته مواد خام با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ترخیص می‌شد اما اکنون این رقم به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است که موجب افزایش جدی هزینه‌ها در زنجیره تولید شده است.

وزیر صمت با اشاره به کاهش سود شرکت‌های فولادی در بورس، افزود: کاهش سودآوری فولادسازان می‌تواند پیامدهایی برای صندوق‌های بازنشستگی که از سهامداران عمده این شرکت‌ها هستند به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: برآورد نادرست از تاب‌آوری تولید می‌تواند باعث شود که بنگاه‌ها نتوانند فناوری خود را نوسازی کنند و در نتیجه به زیان و استهلاک دچار شوند.

چهار هزار مگاوات برق نیروگاه های تجدیدپذیر وارد مدار شده است

وزیر صمت از پیشرفت‌های بخش انرژی تجدیدپذیر خبر داد و اظهار کرد: تاکنون حدود چهار هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های جدید وارد مدار شده که بیشتر آنها حرارتی ترکیبی هستند.

اتابک ابراز امیدواری کرد که در سال آینده و به‌ویژه در زمستان پیش رو، وضعیت تأمین انرژی صنایع به مراتب بهتر از سال گذشته باشد.

وی درباره وضعیت بازار روغن موتور اظهار کرد: قیمت روغن موتور تابع نرخ لوب کات است و تنها بخش ارزی آن توسط سازمان حمایت تنظیم می‌شود. برای کنترل قیمت‌ها نیز مقرر شده است که از زمانی که ذخایر قبلی تولیدکنندگان به پایان می‌رسد، نرخ جدید اعمال شود.

اتابک با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی آذربایجان شرقی، افزود: این استان در حوزه صنعت و معدن از جایگاه مطلوبی برخوردار است و ارزش افزوده بخش معدن آن نیازمند تقویت بیشتر است.

تصمیمات سفر وزیر صمت باید به برنامه‌های عملیاتی برای توسعه استان تبدیل شود

استاندار آذربایجان شرقی نیز با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری‌های کاربردی و هماهنگ در مسیر توسعه استان گفت: حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان این وزارتخانه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سفر اخیر، فرصتی کم‌نظیر برای بررسی میدانی ظرفیت‌ها و چالش‌های استان فراهم کرد و انتظار داریم نتایج این سفر به تصمیماتی اجرایی و گره‌گشا منجر شود.

بهرام سرمست ضمن قدردانی از همراهی وزیر صمت، نمایندگان استان در مجلس و مسئولان ملی حاضر در این برنامه، افزود: در جریان این سفر، نشست‌های کارشناسی متعددی برگزار و بازدیدهای میدانی از شهرستان‌های مختلف انجام شد تا مشکلات از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، هماهنگی نمایندگان استان، به‌ویژه دکتر علیزاده، رضوانی و حبیب‌زاده، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف سفر داشت.

وی با اشاره به تدوین جمع‌بندی نهایی جلسات گفت: صورت‌جلسات و مصوبات این نشست‌ها برای بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال شده و در آینده نزدیک، نشست مشترکی برای پیگیری اجرای مصوبات برگزار خواهد شد. سرمست افزود: ارتباط مستمر با وزارت صمت و معاونان این وزارتخانه برای پیگیری مشکلات استان برقرار است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محورهای اصلی مطرح‌شده در جلسات گفت: بخشی از چالش‌های اقتصادی استان ناشی از سیاست‌های کلان ارزی و اقتصادی کشور است، اما در سطح استانی، مسائلی مانند محدود بودن اختیارات ارزی، ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت‌های صنعتی، فرسودگی صنایع مادر و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی محسوب می‌شود.

وی پیشنهاد کرد اختیارات مربوط به بررسی پرونده‌های ارزی تا سقف پنج میلیون دلار به کارگروه استانی واگذار شود تا روند حل مشکلات تولیدکنندگان تسریع یابد.

سرمست همچنین از تدوین برنامه بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای سال آینده خبر داد و افزود: این اقدامات می‌تواند بخش مهمی از ناترازی انرژی استان را برطرف کند.

سرمست فرسودگی صنایع مادر را یکی از چالش‌های اساسی دانست و گفت: اغلب صنایع بزرگ استان از جمله ماشین‌سازی تبریز بیش از چهار دهه قدمت دارند و نیازمند بازسازی فوری هستند.

وی با بیان اینکه برای این منظور، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان خصوصی‌سازی امضا شده است، درخواست کرد: ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت صمت برای نوسازی صنایع مادر و توسعه زیرساخت‌های انرژی استان اختصاص یابد.

استاندار آذربایجان شرقی درباره کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی نیز اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی در فرایند تخصیص تسهیلات و تعدد سامانه‌ها، پیشنهاد استان اختصاص ۲۰ هزار میلیارد ریال برای مگاپروژه‌ها و راه‌اندازی سامانه یکپارچه تسهیلات بانکی است تا روند تأمین مالی تسریع شود.

سرمست با اشاره به جایگاه صنعت فرش دستباف در اقتصاد و فرهنگ استان گفت: سه مطالبه اصلی در این حوزه ؛ حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات فرش دستباف، احیای بیمه قالیبافان و اختصاص تسهیلات حمایتی برای احیای این صنعت اصیل است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات صادرکنندگان قیر افزود: افزایش تعرفه واردات قیر ایران از سوی ترکیه و قرار گرفتن آن در طبقه محصولات پتروشیمی، روند صادرات به کشورهای همسایه را با چالش روبه‌رو کرده است. پیشنهاد استان خروج قیر از فهرست مواد خام، بازگشت مشوق‌های صادراتی و رایزنی با ترکیه و عراق برای تعدیل تعرفه‌هاست.

استاندار آذربایجان شرقی ظرفیت‌های معدنی استان را بسیار ارزشمند دانست و گفت: با وجود ذخایر غنی معدنی، در آزادسازی و بهره‌برداری از پهنه‌ها و محدوده‌های اکتشافی تعلل شده است.

سرمست از مدیران وزارت صمت خواست آزادسازی پهنه‌ها را تسریع و واگذاری آنها به بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد تا اشتغال و سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه شکل گیرد.

وی با بیان اینکه توسعه فازهای جدید مجتمع مس سونگون و ایجاد صنایع پایین‌دستی مس از دیگر اولویت‌های استان است، انتخاب آذربایجان شرقی به‌عنوان پایلوت ملی اجرای سیاست‌های جدید صنعتی و تفویض اختیارات وزارت صمت را پیشهاد کرد چرا که استان از ظرفیت علمی و صنعتی بالایی برخوردار است.

سرمست در پایان از طرح ایجاد دفتر منطقه‌ای طراحی و نوآوری صنایع شمال‌غرب کشور در تبریز خبر داد و گفت: این دفتر با محوریت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های صنعتی می‌تواند حلقه ارتباط صنعت و دانش را تقویت کند.

وی افزود: برای تقویت خوشه کفش تبریز نیز درخواست ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه وزارت صمت ارائه شده تا این صنعت راهبردی استان مورد حمایت ویژه قرار گیرد.

منبع ایرنا