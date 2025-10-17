امام جمعه شادگان با اشاره به نشست اخیر در شرم‌الشیخ مصر، آن را «شرم‌آور و شوم» توصیف کرد و گفت: در حالی که ملت فلسطین زیر آتش و محاصره هستند، برخی نشست‌ها به جای حمایت از مظلوم، به تطهیر اشغالگران می‌پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امام جمعه  شهرستان شادگان درخطبه‌های نماز جمعه این هفته، با لحنی صریح و دلسوزانه، مسئولان را به پاسخ‌گویی و اقدام عملی در برابر مشکلات مردم فراخواند.

حجت‌الاسلام سید نزار پورموسوی گفت: مسئولین محترم! به جای فرافکنی و اتهام‌زنی به یکدیگر، مشکلات جدی مردم را حل کنید. آب شرب، ازدواج جوانان، وام‌های ضروری و اشتغال جوانان، از جمله دغدغه‌هایی هستند که نباید پشت درهای بسته ادارات باقی بمانند.

 امام جمعه شادگان همچنین تأکید کرد: اگر نقدی است، باید خیرخواهانه باشد، نه از روی غرض. نقد سازنده، راه اصلاح است؛ اما تخریب، راه انحراف.

حجت‌الاسلام پورموسوی با اشاره به نشست اخیر در شرم‌الشیخ مصر، آن را «شرم‌آور و شوم» توصیف کرد و گفت: در حالی که ملت فلسطین زیر آتش و محاصره هستند، برخی نشست‌ها به جای حمایت از مظلوم، به تطهیر اشغالگران می‌پردازند.

او با اشاره به طوفان الاقصی افزود: دستاورد این قیام این بود که غزه و فلسطین به موضوع اول جهان تبدیل شدند. از دانشگاه‌های آمریکا تا خیابان‌های شرق و غرب جهان، صدای مظلومیت فلسطین شنیده می‌شود.

