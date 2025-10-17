باشگاه خبرنگاران جوان - میز خدمت شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور همزمان با هفته سلامت در راستای پاسخگویی به مسائل و مشکلات شهروندان شهر نیشابور در مصلای نماز جمعه برپا شد. این میز خدمت در راستای خدمت رسانی، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به درخواست‌های مردم، پیش از شروع خطبه‌های نماز جمعه با حضور دستگاه‌های خدمت رسان آبفای شهر، درمصلای مسجد جامع برگزار شد. در این میز خدمت "محمد امین صارمی " مدیرعامل و معاونین آبفا نــیــشــابــور به صورت مستقیم و چهره به چهره در کنار مسئولین با مردم دیدار و به سوالات آن‌ها پاسخ و به مشکلاتشان رسیدگی شد.

نمازگزاران شهر نیشابور و "حجت الاسلام یعقوبی" امام جمعه نیشابور از میز خدمت شرکت آب و فاضلاب بازدید و از خدمات مدیر عامل و پرسنل آبفا قدردانی کردند.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

