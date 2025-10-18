\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 \u0633\u0627\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0627 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062a\u0647\u0627\u062c\u0645 \u0648\u062d\u0634\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u06cc\u06a9\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f.\n
دکتر انگلیسی بدون مرز میگفت .چونکه امپول بیهوشی نداشتیم .با قرایت قران خواندن بیماران عمل جراحی میکردیم
بای هزاران مستند.... فیلم ...شعر ..کاریکاتور .دل نوشته در مورد زجر و ظلم و ستم بر انها نوشته و ساخته بشه
تا برای همیشه در ذهن و حافظه مردم و تاریخ
باقی بمانتد
هر کس جای انها بود .بخدا. دین وایمان برایش کم رنگ میشد
واقعا بهشتی واقعی هستید ِخدای نکرده
سرشون خراب نشه
در مسجد هم کشته بدهند