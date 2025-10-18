باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اقامه نمازجمعه بر ویرانه‌های مسجد در شهر غزه + فیلم

تصاویری از اقامه نمازجمعه بر ویرانه‌های مسجد عبدالله عزام در شهر غزه منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  ساکنان غزه بر روی ویرانه های به جا مانده از تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به این باریکه نماز می خوانند.

مطالب مرتبط
اقامه نمازجمعه بر ویرانه‌های مسجد در شهر غزه + فیلم
young journalists club

حمایت مردم ایران از کودکان مظلوم فلسطین در جمعه‌های خشم و نصر

اقامه نمازجمعه بر ویرانه‌های مسجد در شهر غزه + فیلم
young journalists club

اقامه نماز میت بر شهدای حمله تروریستی به دوحه + فیلم

اقامه نمازجمعه بر ویرانه‌های مسجد در شهر غزه + فیلم
young journalists club

نمایش اتحاد ایرانیان زیر پرچم ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم
۲۸۸۶

رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم
۹۴۷

چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم
۸۶۱

قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم
۷۴۰

توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
بوانات سرزمین درختان کهنسال + فیلم
۶۳۸

بوانات سرزمین درختان کهنسال + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
همین یاد خداست که نگهدارشان بوده. چیزی که متاسفانه در جامعه امروزی ما به فراموشی سپرده شده .به بهانه های مختلف از خواندن نماز خودداری میکنیم . بهانه هایی از قبیل اینکه مسئولین دزدی میکنند ، همسایه مون نماز خونه ولی چشم ناپاکه و هزاران بهانه دیگر.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
واقعا دیندار واقعی هستند
دکتر انگلیسی بدون مرز میگفت .چونکه امپول بیهوشی نداشتیم .با قرایت قران خواندن بیماران عمل جراحی میکردیم
بای هزاران مستند.... فیلم ...شعر ..کاریکاتور .دل نوشته در مورد زجر و ظلم و ستم بر انها نوشته و ساخته بشه
تا برای همیشه در ذهن و حافظه مردم و تاریخ
باقی بمانتد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
واقعا صبوری و تحمل خدایی دارند
هر کس جای انها بود .بخدا. دین وایمان برایش کم رنگ میشد
واقعا بهشتی واقعی هستید ِخدای نکرده
سرشون خراب نشه
در مسجد هم کشته بدهند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
لعنت ابدی بر باند صهیونیسم ، هرجا کلمه فلسطین را دیدیم لعنت بر صهیونیسم باید در کنارش بیاید
۰
۳
پاسخ دادن