باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- جلال شیخپور، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با تأکید بر اهمیت توانمندسازی اقتصادی مددجویان گفت:یکی از اولویتهای کمیته امداد امام خمینی(ره)، ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان تحت پوشش است.
او افزود: سال گذشته ۱۲ هزار فرصت شغلی ایجاد شد که از این تعداد ۹۰۰۰ شغل بهصورت مستقیم و با پرداخت تسهیلات بوده و ۳۰۰۰ فرصت دیگر از طریق کاریابی و به شکل غیرمستقیم محقق شده است.
تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی برای هر مددجو
شیخپور درباره میزان حمایتهای مالی کمیته امداد توضیح داد:میانگین اعطای وام به مددجویان واجد شرایط ۱۵۰ میلیون تومان است و تاکنون ۹۷ درصد طرحها منجر به ایجاد اشتغال واقعی شده است.
۷۰۰۰ پرونده در انتظار تأیید بانکها
مدیرکل کمیته امداد لرستان از حجم بالای تقاضا برای دریافت وام اشتغال خبر داد و گفت:در حال حاضر ۷۰۰۰ پرونده تکمیل و آماده شده و منتظر دریافت تسهیلات از بانکهای عامل استان هستند.
او با اشاره به اهمیت همکاری نظام بانکی ادامه داد:بانکهای عامل باید همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان تحت پوشش امداد داشته باشند تا روند توانمندسازی این خانوارها متوقف نشود.
چالش اصلی؛ تأخیر بانکها در پرداخت وامها
شیخپور در پایان یادآور شد:متأسفانه یکی از چالشهایی که با آن مواجه هستیم این است که بخش عمدهای از افراد واجد شرایط تاکنون از بانکها تسهیلاتی دریافت نکردهاند. انتظار داریم با همکاری بیشتر بانکها، روند پرداخت وامها سرعت بگیرد تا مددجویان بتوانند هرچه سریعتر وارد چرخه تولید و اشتغال شوند.